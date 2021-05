Elsa Artadi ha defensat aquest dimecres no entrar al Govern per "coherència" amb la decisió que va adoptar fa dos anys, quan va decidir concórrer a les eleccions municipals de Barcelona. També ha afirmat, en declaracions al 3/24, que té la intenció d'impulsar Junts per Catalunya (JxCat) a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Artadi, que apareixia en les travesses per al nou Govern que encapçalarà el republicà Pere Aragonès, ha sorprès aquest dimecres, 19 de maig, anunciant que no hi serà, perquè vol mantenir el compromís amb l'Ajuntament de la capital catalana. També ha revelat que fa dos anys la proposta de ser cap de llista del partit a les municipals no va ser serva, i va posar com a condició que "dos anys més tard" no li demanessin "tornar a Govern".

Artadi ha estat una de les artífex principals de l'acord que permetrà que ERC i JxCat formin un Govern encapçalat pels republicans, però ha assegurat que, després d'aquesta negociació, "ara toca treballar per l'alcaldia de Barcelona"."És un gran honor anar a Govern", ha admès la també diputada al Parlament de Junts, "però em semblava que la decisió honesta, valenta i coherent era mantenir el compromís polític. Si ens movem en el curt termini serà molt difícil construir", ha explicat Artadi, que ha assegurat que el partit té camp per córrer tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana.

També ha indicat que ha estat una decisió "personal" i "compartida" tant amb el president del partit, Carles Puigdemont, com amb el secretari general, Jordi Sànchez, i amb la presidenta del Parlament i candidata a les eleccions a la Generalitat, Laura Borràs.

La regidora de l'Ajuntament de Barcelona també ha contestat l'exconsellera Clara Ponsatí, que ahir deia que si les bases de Junts ratificaven l'acord amb ERC (com així ha estat), cap partit amb representació parlamentària reivindicarà el mandat de l'1-O.En canvi, a parer d'Artadi, el compromís de Junts per Catalunya amb l'1-O és "innegable", i ha recordat el paper que hi juguen els mateixos Puigdemont o Sànchez, a banda de Borràs.En tot cas, Artadi sí ha considerat una bona mesura separar la "governabilitat diària de les administracions catalanes" de l'estratègia independentista.