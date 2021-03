Aragonès rebutja renunciar a la segona volta

El candidat a la investidura, Pere Aragonès, ha rebutjat renunciar a la segona volta del ple de la investidura tal com li ha demanat el president de JxCat al Parlament, Albert Batet. Així doncs, ha assegurat que hi haurà un segon debat diumenge o dimarts, quan decideixi la presidència del Parlament. Segons Aragonès, les diferències entre ERC i JxCat "no són insalvables" i són més petites que en processos d'investidures anteriors. En aquest sentit, ha urgit Junts a arribar a un pacte "sense demores" per "l'urgència" de formar un Govern. Aragonès també ha valorat el paper de Carles Puigdemont en la internacionalització del conflicte però també ha volgut defensar la "legitimitat" dels presidents que escollirà el Parlament.