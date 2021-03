Certificat d'autoresponsabilitat per desplaçar-se per Catalunya a partir del 15 de març

A partir del dilluns 15 de març hi ha canvis en les restriccions imposades per contenir la pandèmia i que afectaran la mobilitat. La principal novetat és que es podrà sortir de la comarca. En qualsevol cas, la Generalitat insisteix que els certificats d'autoresponsabilitat seguiran essent imprescindibles per a justificar els desplaçaments. A més, Interior recomana que els grups de convivència que es desplacin disposin d'un certificat que acrediti aquesta convivència.



En aquesta aplicació, pots omplir i descarregar el cerfiticat d'autoresponsabilitat.



A continuació, també et donem els enllaços per descarregar i imprimir els certificats:

- Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de la comarca

Descarrega

- Certificat autoresponsable de desplaçament nocturn

Descarrega

- Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de Catalunya

Descarrega

El certificat de convivència. Què és i com el puc obtenir

Per desplaçar-se fora de la comarca amb la teva família o persones amb qui convius, a banda del certificat autoresponsable de desplaçament també cal acreditar que les persones amb qui et desplaces forma part del mateix grup de convivència. Segons va explicar el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, això es podrà demostrar amb un certificat de convivència que emeten els ajuntaments.

La declaració de Sàmper ha agafat per sorpresa molts ajuntaments, sobretot els més petits.

En el cas de l'ajuntament de Girona, aquest certificat l'expedeix l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre. En la seva web adverteixen que, en els certificats on constin les dades personals de una tercera persona (com és el cas del certificat de convivència), el tràmit s'haurà de fer presencialment, ja que cal aportar el consentiment d'aquestes per escrit.

Més informació...

En el cas de l'ajuntament de Figueres, es dona l'opció de sol·licitar-ho tan de forma presencial com de forma telemàtica (si es disposa d'un certificat digital tipus IdCAT o similar)

Més informació...

Multes

Cal tenir en compte que els certificats només te'ls poden demanar els agents de policia. A més, el certificat d'autoresponsabilitat no és obligatori, tot i que el Govern català insisteix que és la millor manera de justificar els desplaçaments.

Pel que fa a les sancions, les principals són per incomplir el toc de queda (a Catalunya comença a les 22 h). La multa pot oscil·lar entre els 300 i els 6.000 euros en funció de les circumstàncies de la infracció. Entre d'altres, es tindran en compte qüestions com la reincidència o la desobediència a l'autoritat.