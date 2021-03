Puigdemont: «Si la confiança i el respecte fallen, el Govern començarà coix»

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont va opinar ahir sobre les negociacions entre JxCat i ERC per a la formació d'un nou Govern de la Generalitat i va receptar «confiança i respecte». «Si aquests dos elements fallen, la legislatura i el Govern començaran coixos», va alertar Puigdemont en una entrevista al canal TeveCat. «Són negociacions molt importants. Venim de tres anys de desavinences que no han estat positius per a ningú», va admetre l'ex-president de la Generalitat. En paral·lel, Puigdemont va assegurar que «l'horitzó de l'exili» sempre ha estat arribar a un tribunal de justícia independent, mentre que sobre la propera «batalla» judicial al TJUE va destacar que «a Luxemburg les forces estan igualades».

«És un recorregut que teníem planificat des de fa molt temps i ens hi anem apropant. No serà ràpid ni imminent, però coneixem força bé les passes que hem de fer i el llenguatge de la justícia europea, que no és el de la justícia espanyola», va aclarir l'eurodiputat de JxCat, que sobre el suplicatori i la retirada de la seva immunitat va posar en valor els 248 eurodiputats que van votar-hi en contra. «Per primera vegada una discussió sobre el suplicatori ha generat un debat polític sobre la situació a Catalunya. I s'emet un missatge polític claríssim, ja que gairebé 300 diputats no han volgut aprovar l'estratègia espanyola de repressió política», va reflexionar Puigdemont.

«Això no havia passat mai a la història i és una agradable sorpresa. També evidencia que s'està esquerdant una paret que fins ara era molt sòlida», va apuntar l'ex-president de la Generalitat, que es va definir com un «euroexigent» en contraposició amb l'eurofòbia i l'euroescepticisme creixent a països com Anglaterra i França. «La desafecció va augmentar amb la poca exigència dels gestors de la Unió Europea a les institucions i en la qualitat de la democràcia europea», va recordar Puigdemont.

«Davant d'això hi havia la possibilitat de ser euroescèptic, eurofòbic o euroexigent. Jo em defineixo com a euroexigent perquè el meu projecte és Europa, però no una Europa en mans de tres o quatre grans famílies polítiques i de només tres o quatre grans països. Això no funciona», va destacar l'eurodiputat de JxCat.

Puigdemont també va aplaudir la proclamació de Laura Borràs com a nova presidenta del Parlament i va avalar les seves paraules al discurs al capdavant de la Cambra, destacant la figura de Carme Forcadell. «Per a tots nosaltres la presidència de Forcadell és un referent que supera els partits. Va saber estar a l'alçada i hi ha posat una gran conseqüència personal», va recordar.