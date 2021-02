Cs critica «la connivència» del Govern i de Barcelona en els talls de la Meridiana

Ciutadans va acusar ahir el Govern i l'Ajuntament de Barcelona de ser còmplices dels talls que tenen lloc regularment a la Meridiana per part d'algunes entitats per protestar contra l'1-O. Segons la presidenta de la formació al consistori de Barcelona, Maria Luz Guilarte, els talls «causen danys als veïns, no només en relació amb la convivència, sinó també a nivell econòmic» i va criticar la «connivència» de les dues administracions perquè segueixin produint-se. Ho va dir al migdia abans de participar en una manifestació en contra dels talls que va organitzar el col·lectiu veïnal Meridiana sin cortes per protestar contra aquesta pràctica. Guilarte va estar acompanyada de Nacho Martín Blanco, diputat del partit al Parlament, que va demanar a la Junta Electoral que prohibeixi els talls «tots els dies de l'any» i no només durant el període electoral. «Per què dimonis s'ha de perjudicar la vida dels ciutadans per causes polítiques?», va etzibar alhora que va assegurar que la gent pot expressar-se sense destorbar als altres.

Pactes per al futur Govern

Pel que fa a les negociacions per formar Govern, Martín Blanco va assegurar que un possible executiu d'ERC i dels comuns recolzat pel PSC seria «un nou desastre, una nova calamitat per a Catalunya» perquè se seguiria alimentat «el confrontament entre catalans».

I sobre les negociacions entre Junts, Esquerra i la CUP va dir que no busquen res més que «anteposar els interessos dels violents, dels radicals, dels que incompleixen la llei, en lloc d'afavorir l'economia catalana», que això és el que «pretenen fer de nou els partits separatistes».