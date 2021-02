ERC i JxCat es coordinen perquè els postconvergents presideixin el Parlament

Amb les negociacions d'investidura iniciades, ERC i Junts per Catalunya estan d'acord en què la presidència del Parlament correspongui als postconvergents. Per a la vicepresidenta del partit de Carles Puigdemont, Elsa Artadi, seria «el més normal». Segons la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, seria «molt lògic».

«El més normal seria que la Presidència de Parlament correspongués a Junts», va dir a Catalunya Ràdio Artadi, que també va considerar que la Mesa de la cambra catalana s'ha de constituir amb una majoria independentista i va qualificar d'«històric» el resultat electoral, ja que les forces independentistes van obtenir majoria tant en escons com en vots. En la mateixa emissora, Vilalta va emetre la mateixa opinió, si bé va deixar clar que «tot està subjecte a les negociacions» i que encara no es pot concretar res perquè no s'ha començat a parlar.

Artadi va instar ERC i el seu candidat, Pere Aragonès, a liderar les negociacions per intentar formar el pròxim Govern, i va demanar arribar a «un acord sòlid que no es limiti a repartir les conselleries». «No estem parlant de cadires, estem parlant de fer una lectura compartida, no només amb ERC, sinó també amb la CUP», va explicar.

Vilalta, per la seva banda, es va referir a la decisió d'ERC de reunir-se amb la CUP abans que amb Junts. És una conseqüència, va assenyalar, del fet que els primers són «un actor clau per configurar aquesta majoria», i que ja mantenen diàleg amb Junts en formar part del mateix Govern. «Hem d'entendre'ns per configurar un nou govern», va dir, tot reclamant que sigui fort i estable, i que afronti una agenda independentista i d'esquerres, així com l'autodeterminació i l'amnistia. En aquest sentit, Vilalta va destacar que «la resolució del conflicte ha de passar per la via d'un nou referèndum», i va celebrar el pas «importantíssim», en les seves paraules, que l'independentisme hagi superat el 50% dels vots.

Per la seva banda, el responsable de Política Institucional del PNB, Koldo Mediavilla, va afirmar que després dels resultats que van obtenir els partits sobiranistes en les eleccions catalanes, el seu «problema nacional, el problema territorial a l'Estat, continua pendent i en carn viva». «Tancar els ulls seria un exercici d'irresponsabilitat política que només servirà per aguditzar encara més la situació», va advertir.

En un article publicat al seu blog, el dirigent jeltzale analitza els comicis del passat diumenge i indica que després dels mals resultats de Ciutadans, «un partit que es berenava el món i que ara no es menja res», el pitjor que poden fer els seus dirigents és fer com si res hagués passat. «Mirar cap a un altre costat, com han fet els seus dirigents, acusant l'abstenció dels seus nefasts resultats és demostrar que són uns zombis de la política. La taronja mecànica s'ha acabat. Com es va acabar UPyD i els populismes fàcils de metxa curta i visió democràtica escassa», indica.

Així mateix, creu que porta un camí igual el PP de Pablo Casado després que els populars hagin tingut els pitjors resultats electorals de la seva història a Catalunya. «I, pel que sembla, la culpa d'això, segons el seu parer, la té Bárcenas, la fiscalia, el Govern de Sánchez i els mitjans de comunicació. Per fallar sempre es pot culpar als altres», diu.