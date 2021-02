El PSC explora avui amb els comuns la investidura d'Illa

El PSC i En Comú Podem es reuneixen avui per inaugurar la ronda de contactes presencials que els socialistes han d'establir per explorar la possibilitat que Salvador Illa, com a guanyador de les eleccions, es converteixi en el pròxim president de la Generalitat. Els dos partits han designat ja els seus equips negociadors, i els comuns es veuran també en els propers dies amb ERC.

Tant el PSC com els comuns arriben a la reunió, que ambdues parts pretenen que sigui discreta, amb una anàlisi molt similar del resultat electoral. Els socialistes desstaquen, a més de la «victòria d'Illa en vots i escons», que «hi ha una majoria d'esquerres i progressista a Catalunya», i que «hi ha una aposta clara dels catalans a favor del diàleg i el retrobament». L'equip que han designat els socialistes per a aquesta ronda de contactes, que pretenen que inclogui tots els partits excepte Vox, està integrat per la seva número dos, Eva Granados, i els diputats Alícia Romero, Ferran Pedret i Raúl Moreno.

L'equip de Jéssica Albiach busca amb aquestes negociacions confirmar la seva aposta per un «Govern progressista», que consideren que es pot dissenyar de múltiples formes. Participaran en les negociacions el diputat David Cid, la coordinadora Candela López, el regidor?Jordi Martí, i la secretària general de Podem Catalunya, Conchi Abellán.