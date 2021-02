Eleccions Catalunya 2021: Illa enllesteix la ronda de trucades als partits per anunciar que presentarà la candidatura per presidir el Govern

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha enllestit aquest dimarts al matí la ronda de trucades als partits per anunciar que presentarà la seva candidatura per presidir el Govern. El dirigent socialista ha parlat amb tots els partits, excepte amb Vox. Després d'haver guanyat les eleccions en vots, i d'haver empatat en escons amb ERC, Illa ha afirmat de nou que "el canvi ha arribat" i que els socialistes el faran "possible".

Illa va dir dilluns que presentar-se a la investidura és "un gest real", ja que han guanyat els comicis i els "correspon" presentar-la i "formar Govern". Amb tot, està en les mans de la presidència del Parlament proposar el candidat o candidata, un cop consultats els representants dels partits i grups polítics amb representació parlamentària.

El presidenciable socialista també va explicar que voldran negociaran la presidència del Parlament perquè són els guanyadors de les eleccions i tenen "dret a tot això".

