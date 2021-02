Eleccions Catalunya 2021: Aragonès afirma que el PSC és un partit "molt rellevant" però reitera que no compartirà Govern amb els republicans

El cap de llista d'ERC a les eleccions del Parlament, Pere Aragonès, ha afirmat que el PSC és un partit "molt rellevant" però reitera que no compartiran Govern. Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista a 'El Món a Rac1', on ha defensat que la seva proposta implica trobar un acord amb JxCat, els comuns i la CUP. "El missatge de la ciutadania ha estat clar", ha subratllat. Així, creu que el projecte dels socialistes es contraposa al seu i que ara és moment de vestir majories. Aragonès també ha lamentat l'entrada de Vox al Parlament. En aquest sentit, aposta per "aïllar" l'extrema dreta i "confrontar-la" amb arguments. "Hem d'oferir alternatives i solucions a tots aquells que l'han votat a través de la por i l'angoixa", ha afegit.

Aragonès ha celebrat els resultats del seu partit, afirmant que es tracta d'una oportunitat per formar un "govern ampli". Així, no es planteja en cap escenari una repetició electoral. "La ciutadania no ens perdonaria uns nous comicis", ha assenyalat. El candidat republicà ha afirmat que les urnes revelen que "les posicions progressistes avances" en un moment de crisi i ha insistit en la importància d'haver superat el 50% dels vots independentistes.

El candidat ha dit que aquesta mateixa setmana començaran les converses per tal de formar Govern com més aviat millor.