El Govern incrementa el pressupost en 1.800 milions d'euros a través del FLA

El Govern va aprovar ahir un increment de 1.800 milions d'euros dels pressupostos prorrogats per al 2021 a través dels recursos del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA.

La nova dotació s'ubicarà en una partida de fons extraordinaris i des d'allà s'aniran transferint recursos als diferents departaments en funció de les necessitats urgents derivades de la pandèmia. Segons el departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb un dèficit de l'1,1% -com el que es permet generar per al 2021-, es poden arribar a finançar 2.561 milions d'euros. De moment, però, el Govern opta per generar crèdit per valor de 1.800 milions i es reserva l'opció d'ampliar-ho més endavant.

Part dels recursos que sorgeixin d'aquests nous 1.800 milions d'euros als pressupostos serviran per cobrir la caiguda d'ingressos prevista per a l'exercici del 2021, a més de les possibles mesures urgents d'ajut a l'economia, com els 618 milions d'euros anunciats dilluns.

Crèdits pressupostaris

La normativa obliga que, en incorporar nous ingressos als comptes públics, es generin crèdits pressupostaris de despesa per un import equivalent. Després, aquests diners poden provenir de diverses fonts de finançament. En aquest cas, provindran del FLA, que Catalunya va abandonar el febrer del 2019.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va respondre ahir a Laura Borràs després que la líder de JxCat li hagués reclamat que la Generalitat s'hauria pogut endeutar més per fer front a la crisi de la covid-19.

En una piulada a Twitter, Aragonès va recordar que el Govern necessita l'autorització de l'Estat per endeutar-se. «Em sorprèn que havent estat al Govern no recordi com funciona això», va escriure el vicepresident. Al mateix missatge, Aragonès va voler posar de manifest la «deixadesa» del Govern espanyol i va afegir que la Generalitat ha destinat 2.825 milions d'euros en diferents ajudes. «Hem aprofitat tot el marge (limitat) de la Generalitat per ajudar a la gent», va concloure.

Les últimes ajudes es van anunciar aquest mateix dilluns. En concret, el Govern mobilitzarà 618 milions d'euros en ajuts extraordinaris per a pimes, autònoms i treballadors en ERTO. D'altra banda, el Govern ha repartit 876 milions d'euros en ajudes directes el 2020, 132 milions en mesures tributàries i 1.199 milions en forma de préstecs i avals.