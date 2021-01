El Govern instal·larà purificadors d'aire a les escoles on faci més fred

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha informat que el Govern instal·larà purificadors d'aire per prevenir contagis de Covid-19 a les aules de les escoles on faci més fred, i on no es pugui "garantir el confort tèrmic mínim indispensable".

En una entrevista a Rac1 aquest diumenge, ha explicat que la Conselleria d'Educació enviarà aquest dilluns instruccions per a la ventilació dels centres, coincidint amb l'inici del segon trimestre escolar.

Davant la impossibilitat de posar purificadors a les 72.000 aules catalanes, Bargalló ha explicat que la ventilació només s'ha de fer "uns minuts concrets cada hora", que poden ser durant el canvi de classe.