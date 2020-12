Moren dues persones en incendis en habitatges a Granollers i Sabadell

Persones evacuades a l'exterior de l'edifici de Granollers on hi va haver l'incendi.

Persones evacuades a l'exterior de l'edifici de Granollers on hi va haver l'incendi. tv3.cat

Dues persones van morir aquest divendres en dos incendis registrats en habitatges de les localitats barcelonines de Granollers i Sabadell, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

En el primer dels casos, els Bombers van ser alertats quan passaven dos minuts de dos quarts de set de la tarda i van ser informats d'un incendi a la sisena planta d'un edifici de vuit pisos d'altura al carrer Mas Gili de Granollers. Al lloc s'hi van desplaçar quinze dotacions dels Bombers, que van constatar l'alta intensitat del foc,que es va propagar per la façana de l'edifici.

De l'interior del pis sinistrat va ser possible evacuar-ne dues persones. Tot i això, encara hi havia a dins una tercera persona, amb mobilitat reduïda, si bé la intensitat de les flames i l'alta temperatura van impedir l'accés a l'interior en aquell moment.

Quan faltaven tres minuts per a dos quarts de nou del vespre, el foc es va donar per apagat. Això va permetre l'accés dels Bombers a l'interior de l'estança, on van localitzar el cos sense vida d'una persona.

D'acord amb els responsables de l'Ajuntament de Granollers, va ser habilitat un centre cívic proper per acollir algun dels veïns evacuats. També es van avisar les companyies de gas, llum i aigua per si hagués calgut tallar algun dels subministraments durant les tasques d'extinció.

A més dels Bombers, en el dispositiu d'emergència s'hi van activar vuit ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb les quals es van traslladar a l'hospital de Granollers les dues persones ferides, de caràcter lleu, al pis sinistrat. Els efectius del SEM també van fer dues atencions al lloc.

Efectius de la Policia Local i del cos dels Mossos d'Esquadra van actuar també a l'indret. Aquests darrers s'han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials.

Paral·lelament, onze minuts més tard de les vuit del vespre, els Bombers de la Generalitat van ser alertats d'un altre incendi en un edifici de cinc plantes al carrer de Concha Espina de Sabadell. Les flames del foc, en un dels pisos de la planta baixa, van cremar un sofà al menjador i, quan els efectius van accedir a l'interior del domicili, van localitzar una víctima mortal.

En aquest sinistre hi van treballar cinc dotacions dels Bombers, que van donar per controlat el foc en poc més de deu minuts, mentre que efectius dels Mossos d'Esquadra també es van desplaçar fins allà per ocupar-se de les diligències judicials.