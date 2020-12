El Govern descarta modificar el toc de queda de la Nit de Nadal i s'emplaça al 28 de desembre per avaluar les mesures

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha descartat aquest dimarts modificar el toc de queda de la Nit de Nadal i ha afirmat que el Govern avaluarà el conjunt de restriccions per combatre la covid-19 el 28 de desembre. En roda de premsa després que l'expresident de la Generalitat Quim Torra hagi emplaçat el Govern a fixar el toc de queda a les 22 h durant totes les festes, Budó ha dit que «res fa pensar» que en les properes 48 h s'hagi de fer un «pas enrere» i que el confinament nocturn es mantindrà a la 1 h per la Nit de Nadal. La portaveu del Govern ha fet una crida a «no abaixar la guàrdia» i a la «prudència». Ha demanat ser el «màxim de restrictius amb totes les mesures» per evitar que la covid-19 es propagui.

Meritxell Budó ha explicat que el Govern revisa cada dia les mesures i que, en funció de les dades epidemiològiques, veuran si es poden flexibilitzar o endurir de cara el 28 de desembre. «No deixarem fins l'11 de gener sense fer res», ha apuntat.

Sobre el malestar del sector de la restauració per les mesures impulsades pel Govern, Budó ha admès que són «mesures doloroses» però que cal «evitar al màxim la interacció social» i «evitar la mobilitat». Ha explicat que la idea del Govern és que la restauració pugui oferir un servei específic d'esmorzar i dinar a les persones que es desplacen fora del municipi per treballar. Ha recordat que el servei de recollida de menjar o enviament a domicili està permès però que el consum en locals, no.

La portaveu ha explicat que busquen l'equilibri «necessari» entre lluitar contra la pandèmia reduint la interacció social i mobilitat i no tancar l'activitat econòmica. Després de demanar responsabilitat a la ciutadania, Budó ha dit que si cal fer algun ajust en les mesures es farà.

Tercera convocatòria d'ajuts

Budó ha explicat que el Govern posarà «tots els recursos necessaris» per acompanyar els sectors més afectats i ha fet una crida al govern espanyol perquè «injecti liquiditat» a les empreses i autònoms.

La consellera ha explicat que el Govern impulsarà una tercera convocatòria d'ajuts per a la restauració per poder ajudar amb les afectacions que estan tenint i minimitzar-ne l'impacte econòmic.