Roger Torrent serà el número 3 de la llista d’ERC a Barcelona

El president del Parlament, Roger Torrent, serà el número tres per Barcelona a les llistes d´ERC a les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer. Així ho va anunciar ahir el coordinador nacional d´ERC i candidat a la presidència de la Generalitat d´aquest partit, Pere Aragonès, en declaracions als periodistes després de visitar Carme Forcadell a la presó de Wad-Ras, a Barcelona.

Aragonès, acompanyat per Torrent i la número dos de la candidatura, Laura Vilagrà, va informar que l´executiva nacional del partit proposarà que el president de la cambra catalana sigui el número 3. Torrent va afirmar que és per a ell «un honor i un orgull» poder ocupar aquest lloc, des del qual ha dit que defensarà «els principis republicans malgrat totes les dificultats».

Torrent, exalcalde de Sarrià de Ter, va encapçalar les llistes a la circumscripció de Girona a les eleccions del 25-N de 2012 i va ser número dos per darrere de Dolors Bassa a les eleccions del 21-D de 2017.

Preguntat sobre si li agradaria repetir com a president del Parlament en la propera legislatura, Torrent va dir que després de les eleccions es posarà «com sempre al servei de l´organització», en referència al que decideixi la direcció d´ERC. Torrent es proposa «ajudar a construir una Catalunya lliure i justa, a partir dels valors de llibertat, igualtat i fraternitat» i va afirmar que treballarà «amb sentit positiu, sense necessitat de contrastar amb la resta».

Així mateix, va assenyalar que l´independentisme necessita «ser més per guanyar», així que «toca sumar», va dir.

Així mateix Torrent, va defensar aquest dimarts que «al feixisme se´l combat sempre, de forma nítida, sense matisos», i va sentenciar: «Amb l´extrema dreta no t´hi reuneixes, la confrontes». Ho va dir en referència a la reunió que el vice-president primer del Parlament, Josep Costa, de JxCat, va mantenir amb representants de forces minoritàries independentistes d´extrema dreta. Segons Torrent, «l´extrema dreta no pot intuir ni per un moment que la democràcia li dona ales o la normalitza». «Això és el que ha fet històricament ERC i farem sempre», va prosseguir Torrent, que serà número tres de les llistes d´ERC per a les eleccions previstes per al 14 de febrer: «Al feixisme ni aigua, ni un centímetre», va afegir.