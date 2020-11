Protecció Civil adverteix que la pandèmia «és incompatible amb les cavalcades»

Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que la situació de pandèmia de la Covid-19 "no és compatible amb les cavalcades", pel que comporta accelerar la desescalada de les restriccions, que suposa un element de risc.

Davant les festes nadalenques, el sotsdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha alertat que si es fan menjades en un espai tancat i sense mascareta hi ha "tots els números per al contagi", en una entrevista a 'Elnacional.cat'.

En aquest sentit, ha considerat "molt generós per a una situació de pandèmia" elevar fins a deu el número màxim de persones a reunions de dues unitats familiars, com es preveu per al tram tres de la desescalada.

També ha defensat que tota l'estratègia per contenir els contagis no es pot basar a dir-li a la ciutadania que no surti de casa, motiu pel qual ha demanat "autodisciplina en el compliment de les mesures" com una mesura indispensable.



Teletreball i prevenció

Protecció Civil també considera que "hi ha marge de millora pel que fa al teletreball" perquè el nivell que es va aconseguir a l'estiu no és el d'ara, segons les dades de la Generalitat.

Aposten per la prevenció i la consideren "la millor inversió econòmica", perquè serà la que permetrà, a parer seu, que el 2021 no hi hagi un nou confinament.

Quant a la vacuna, Delgado ha criticat que posar en el focus de debat la vacuna és crear una expectativa de final de pandèmia: "i no és cert" perquè tot i que la tinguem, la situació serà més favorable, en les seves paraules, el 2021 hi continuarà havent una pandèmia.