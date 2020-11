Rodalies no funcionarà entre l'Hospitalet i Badalona pel pont

Els trens de la línia R1 de Rodalies de Renfe no circularan entre l'Hospitalet i Badalona i entre Malgrat de Mar i Blanes durant el pont de la Constitució, fins al dia 8 de desembre, jornada durant la qual es recuperarà el servei en una hora per determinar.

La interrupció del trànsit de viatgers en aquesta línia es deu a les obres que el gestor d'infraestructures Adif AV farà els dies 5, 6, 7, i 8 de desembre per al trasllat de les vies de la línia l'Hospitalet-Mataró-Maçanet a l'interior de l'estructura de la futura estació de la Sagrera, un projecte que el citat ens qualifica de «primera fita de gran rellevància» en la construcció de la nova terminal ferroviària de la capital catalana.

El pla alternatiu de transport dissenyat per Renfe per a aquests dies determina que els trens de la R1 iniciaran i acabaran el seu recorregut a Badalona. Entre aquesta estació i Malgrat de Mar el servei es prestarà com es fa habitualment, però des d'aquesta última localitat i fins a Blanes es farà amb autobús. Renfe aconsella als passatgers que vulguin viatjar s de Badalona a Barcelona que ho facin amb metro.