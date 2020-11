Ginesta, de la conselleria de Treball al a la patronal

a patronal PIMEC va anunciar ahir la incorporació de Josep Ginesta com a nou director de relacions laborals de l'entitat. L'organització presidida per Josep González es fa amb els serveis de el fins fa poc secretari general de Treball de la Generalitat. Ginesta va ser destituït pel conseller Chakir El Homrani el passat 16 de novembre a arran del fiasco de les ajudes per als treballadors autònoms. El nou director de relacions laborals de PIMEC entra en substitució d'Elena de la Campa, que havia ostentat durant els últims quatre anys el càrrec.

Josep Ginesta pren les regnes de les relacions laborals de PIMEC, després de sis anys com a secretari general de l'conselleria de Treball de la Generalitat. Va ser el «número 2» primer de Dolors Bassa (avui presa per la seva participació en el referèndum de l'1-O) i després del seu successor, Chakir El Homrani. L'actual titular de Treball va cessar a Ginesta la setmana passada com «tallafocs» arran de les crítiques per la gestió de les ajudes de 2.000 euros a 10.000 autònoms amb baixos ingressos. El Homrani va sacrificar al seu lloctinent i primera espasa en matèria laboral per acabar amb la polèmica, amb bronca inclosa entre els socis de Govern.

El impàs de Ginesta ha durat deu dies, entre l'anunci a última hora de la tarda del seu cessament com a secretari general de Treball i el seu nomenament oficial com a nou director de relacions laborals de PIMEC. A Ginesta li tocarà seure a partir d'ara a l'altra banda de la taula i canviar el seu paper de mediador pel de part. El fins fa poc responsable de Treball de la Generalitat passarà d'exercir de moderador entre sindicats i patronals en espais com el Consell de Relacions Laborals a defensar els interessos d'una de les dues grans patronals catalanes.

Ja no estarà tampoc en el centre de les taules negociadores de vagues i ets de el nombre 148 del carrer Sepúlveda de Barcelona, sinó que pilotarà l'estratègia laboral de les petites i mitjanes empreses afiliades a PIMEC. La patronal liderada per Josep González es fa amb els serveis d'aquest diplomat en relacions laborals, militant d'ERC i «treballòleg», tal com ell mateix es defineix.

Aquells que fins ara compartien amb ell, com a secretari general de Treball, les reunions de l'diàleg social a Catalunya destaquen la seva «hiperactivitat» i voluntat d'estar en tots els fronts. Altres a aquest respecte veuen cert «individualisme» i dificultats a l'hora de delegar. «Vol estar a tot arreu», explica una font coneixedora.

Ginesta assumeix el «repte de reforçar organitzativament la institució en el camp de les relacions laborals i la presència en la negociació col·lectiva, i projectar una mirada cap a el futur en l'àmbit de la qualitat en el treball i el compromís social», segons va destacar PIMEC en el seu comunicat.