Salut potencia la vacunació de la grip per evitar la sobrecàrrega del sistema

El Departament de Salut ha engegat la campanya #Capfred per conscienciar la ciutadania que enguany, en plena pandèmia de la COVID-19, és més important que mai la prevenció de la grip i d'altres malalties respiratòries d'hivern.

Aquestes malalties sovint presenten símptomes similars, que poden generar consultes que provocarien la sobrecàrrega del sistema sanitari i empitjorarien el nivell de qualitat de l'assistència sanitària, el que acabaria afectant més o menys directament a la salut de tota la població.

Per això, el Govern ha reforçat la campanya de vacunació de la grip, que va començar el 15 d'octubre, per tal de minimitzar el seu impacte. Entre altres mesures, s'ha avançat l'inici de la campanya respecte a l'any passat, s'han adquirit més vacunes que el darrer hivern i s'han habilitat 635 espais comunitaris annexos als CAPS -com ara centres cívics, casals o biblioteques- on els equips d'atenció primària vacunen seguint totes les normes de seguretat i higiene necessàries per evitar contagis.

Per a les persones amb alguna condició de risc, vacunar-se de la grip és la millor estratègia per evitar la malaltia i la coinfecció amb la COVID-19. Diversos estudis apunten que la vacunació contra la grip podria associar-se a un menor nivell de gravetat i de mortalitat per coronavirus. Per això, aquest any més que mai, és fonamental que ho facin, a banda de continuar seguint les mesures de seguretat: mantenir la distància, rentar-se les mans sovint, fer servir la mascareta, ventilar els espais tancats i reduir l'activitat social presencial.

Com és habitual, es recomana vacunar-se de la grip a les persones de més de 60 anys, a les dones embarassades i puèrperes, als infants d'entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat, a les persones amb problemes de salut crònics o que la grip pugui agreujar -com ara obesitat mòrbida o hipertensió-, i al personal sanitari. També s'inclouen entre els grups prioritaris a vacunar els professionals sociosanitaris i de serveis essencials, les persones que cuiden de persones amb alguna condició de risc i, per primera vegada, els docents per la seva consideració de personal essencial.

Salut posa a disposició dels ciutadans un total de 1.450.000 vacunes, 230.000 més que l'any passat, que s'ampliaran fins als 2.000.000 de vacunes amb l'aportació rebuda del Ministeri de Sanitat, una quantitat adequada per a que tothom que necessita vacunar-se ho pugui fer.

El període òptim de vacunació és fins al 15 de desembre, uns quinze dies abans que la grip arribi previsiblement al llindar epidèmic, que aquest any se situa als 95,69 casos per 100.000 habitants. Tot i això, les dosis estaran disponibles també durant tota la temporada de grip.



La vacuna de la grip, eficaç i segura



Tot i que diversos factors influeixen en l'efectivitat de la vacuna (és fonamental la coincidència entre els virus seleccionats per elaborar-la i els que circulen en aquella temporada, l'edat i l'estat de salut de la persona que la rep), la probabilitat que la persona vacunada contragui la malaltia és baixa. A més, cal tenir en compte que l'objectiu principal de la vacunació no és només evitar la infecció, sinó que també ajuda a prevenir les complicacions que pot comportar en persones especialment vulnerables. En aquest sentit, es calcula que la temporada passada la vacunació de la grip va evitar el 26% de les hospitalitzacions i el 40% d'ingressos a l'UCI en majors de 64 anys.





La vacuna que es fa servir a Catalunya no conté virus vius, s'elabora a partir dels seus fragments, i al contrari del que diuen algunes creences populars, no pot produir la malaltia, atès que és capaç d'activar el sistema immunitari, però no pot infectar les cèl·lules.

Per evitar aglomeracions als CAP, Salut ha habilitat aquest any 635 espais a prop dels centres d'atenció primària per tot el territori on les persones es podran vacunar de la grip.



Els dispositius són des d'espais cedits pels ajuntaments -com centres cívics, casals o biblioteques - fins a Àrees Sanitàries Bàsiques del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Hi treballaran personal d'infermeria i auxiliar dels mateixos equips d'atenció primària i també podran estar acompanyats de personal administratiu per planificar les visites.





Les persones amb alguna condició de risc que vulguin vacunar-se de la grip han de contactar -per telèfon o presencialment- amb el CAP de referència per demanar cita prèvia. Allà, els donaran dia i hora per vacunar-se i els informaran del lloc on han d'anar per fer-ho (al mateix CAP o als espais comunitaris habilitats enguany). També es pot fer per Internet, a citapreviasalut.cat

Les persones amb alguna condició de risc ingressades en un centre sanitari o a una residència de gent gran estan sent vacunades als mateixos centres o residències per l'equip responsable de la campanya de vacunació de la grip assignat.