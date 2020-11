El PSC veu «incompetent» i «irresponsable» el Govern per la gestió de la COVID-19

El PSC va denunciar la «irresponsabilitat» de JxCat i la «incompetència» d'ERC en la gestió dels serveis públics durant la pandèmia. La vice-primera secretària, Eva Granados, veu «inadmissible» que no hi hagi suficients mitjans telemàtics per garantir el dret a l'educació dels nens, que els ajuts als autònoms no siguin suficients i que es col·lapsi la plataforma per sol·licitar-los -«volen enviar nanosatèl·lits a l'espai i la web no funciona», va ironitzar-, el «col·lapse» del sistema sanitari o que les residències de gent gran «no estiguin preparades per a la segona onada». Va criticar que l'executiu no utilitzi el superàvit i els fons covid estatals per agilitzar els ajuts que necessiten els sectors perjudicats per la pandèmia.

Després de la victòria del demòcrata Joe Biden a les eleccions dels Estats Units, Granados va desitjar que aquest «canvi polític» es traslladi també a Catalunya. Comparant l'executiu català amb el de Donald Trump, Granados ha dit que «els líders que fomenten el conflicte i la divisió i que governen per uns quants» acaben amb «una majoria que els fa fora del govern». «Aquest és el canvi que volem per Catalunya», va ratificar la dirigent socialista, que va advertir que «els governs que només miren la meitat de la ciutadania porten el país al desastre».



Converses amb la Lliga i Lliures

Sobre les converses que els socialistes mantenen amb altres formacions, com la Lliga Democràtica o Lliures, Granados va insistir que es tracta de contactes «molt preliminars» i va rebutjar concretar sobre possibles fórmules d'entesa. També parlen amb Units per Avançar per reeditar l'entesa.