Les víctimes del 17-A lamenten de nou falta de suport dels governs català i espanyol

Molt pocs dies abans de l'inici del judici pels atemptats jihadistes de l'agost del 2017 a Catalunya, les víctimes van lamentar ahir la falta de suport de l'administració, especialment del Govern espanyol i la Generalitat, a l'hora de ser reconegudes i ajudades en els tràmits jurídics, mèdics i burocràtics. En canvi, van agrair l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona i el seu suport econòmic de 50.000 euros per a la defensa jurídica de les víctimes a l'Audiència Nacional. De fet, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va demanar més «empatia» i «humanitat» a les administracions a l'hora d'atendre les víctimes d'atemptats terroristes.

El judici comença dimarts a Madrid, i ahir al migdia Colau, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, es van reunir amb l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT) Robert Manrique, Eulogio Paz, president de l'Associació 11-M, que representen a diverses víctimes, i una vintena de víctimes d'aquells atemptats. La UAVAT va arribar a contactar amb 273 víctimes directes o indirectes dels atemptats, però només s'ha permès la personació de 74. A més, hi ha un centenar de víctimes més que no han estat localitzades per l'entitat.