El Govern diu que les restriccions funcionen i descarta un confinament

a consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reivindicat aquest dimarts que les restriccions que ha aplicat la Generalitat per fer front a la segona onada del coronavirus funcionen i ara com ara ha descartat un confinament total.

En roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, ha destacat que les dades de la pandèmia a Catalunya milloren: "La velocitat de la propagació del virus disminueix", i confia que en els propers dies també hi haurà un efecte en el nombre de casos positius, que encara veu elevat.

Així, ha defensat que les mesures restrictives que hi ha actualment, com el toc de queda, el confinament perimetral de Catalunya i la limitació de la mobilitat entre municipis el cap de setmana, han d'aconseguir que la transmissió de la covid-19 no només es redueixi, sinó que s'estabilitzi, i ha assenyalat que aquest "serà el moment de començar a prendre mesures per recuperar les activitats" que s'han restringit.

Quan li han preguntat si creu que serà necessari un confinament total, Budó ha contestat que no es pot descartar cap escenari, però ha assegurat que "en aquests moments no es contempla un confinament total".

"Les mesures que hem aplicat seran suficients per arribar a les xifres que volem i estabilitzar-les", ha subratllat la portaveu de l'executiu català.