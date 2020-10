El PSC explora acords amb Units, Lliures i la Lliga

El PSC es va reunir ahir amb Units per Avancar, Lliga Democràtica i Lliures per explorar un pacte per a les properes eleccions catalanes. Va ser una primera presa de contacte «molt preliminar, exploratòria, per compartir anàlisis», segons fonts socialistes, que van recordar que «encara no estan ni convocades les eleccions». Els representants dels altres partits, membres del catalanisme moderat, van sortir satisfets de la trobada.

Segons fonts presents a la reunió, en aquesta hi va haver «molt bones formes» i «molta cordialitat», però no es va entrar en el fons de la qüestió. Això passarà d'aquí a 15 dies, en una nova trobada en la qual els partits hauran d'arribar amb propostes per avançar.

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, va oficiar la cita al costat del secretari d'organització i ministre de Sanitat, Salvador Illa, connectat de forma telemàtica, i la portaveu Eva Granados. Per part de Units per Avancar va acudir Ramon Espadaler, per part de la Lliga Democràtica Astrid Barrio i Josep Ramon Bosch, i per part de Lliures, Antoni Fernàndez Teixidó.

Units per Avancar va acordar dijous en un consell nacional demanar al PSC que els faci un lloc en la papereta i va apostar per reeditar l'aliança que van segellar el 2017 per a les propers eleccions catalanes després del rebuig del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), encapçalat per l'excoordinadora general del PDECat Marta Pascal, a arribar a un acord. «No ens trobem encara en les primeres eleccions del postprocés, sinó que estem encara en les últimes eleccions del procés. En conseqüència, el sentit de l'acord continua vigent», va argumentar Espadaler. Lliga Democràtica i Lliures van emprendre camí propi des de l'estiu en constatar la manca d'entesa amb la resta d'actors del tauler polític catalanista, que era la seva primera opció.Dins de la Lliga Democràtica, però, no tots són favorables a concórrer amb el PSC a les eleccions. Hi ha un altre sector més partidari de propiciar un acostament a Cs, i fins i tot a l'PPC, actuant com a frontissa perquè es conjurin en una mateixa candidatura constitucionalista, que per ara segueix enquistada entre els dos partits amb representació parlamentària. Tampoc al PSC hi ha unanimitat en aquesta aposta.