La situació de la pandèmia segueix empitjorant a tot Catalunya

Tots els indicadors segueixen empitjorant a Catalunya, com els últims dies. El risc de rebrot era de 179,36 entre el 21 i el 27 de setembre, però ara ha pujat fins a 243,63. La pujada en 24 hores és de 9 punts. La velocitat de propagació del contagi també ha passat de 0,95 la setmana anterior a l'1,24 en els darrers set dies. Fa 24 hores era de l'1,21. Pel que fa a casos confirmats per PCR, en l'última setmana, del 28 de setembre al 4 d'octubre, n'hi va haver 8.517, xifra també superior a la setmana anterior, quan se'n van confirmar 7.053. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 111,02 per cada 100.000 habitants, més alta que la setmana anterior. Durant l'última setmana s'han fet 141,264 proves PCR, de les quals un 6,22% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,74 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 177.091 casos, 151.120 dels quals mitjançant prova PCR. Hi ha hagut dotze noves morts i el total acumulat arriba a les 13.437: 8.174 en hospitals o sociosanitaris (+9), 4.192 en residències, 844 en domicilis i 227 (+3) no classificables. Actualment hi ha 836 pacients ingressats en hospitals (+15), 159 dels quals a l'UCI (-10).

D'altra banda, catorze facultatius en exercici han mort a Catalunya a causa de la COVID-19 des de l'inici de la pandèmia, el març passat, segons dades facilitades pel president de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.



La meitat, sense símptomes

Finalment, un de cada dos casos de coronavirus que es detecten a Catalunya actualment no tenen símptomes de la malaltia, va indicar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que va explicar que s'estan detectant gràcies als cribratges i a les proves als contactes estrets. El coordinador de la unitat de la COVID-19, Jacobo Mendioroz, va afirmar que és «molt important» conscienciar-se que es pot transmetre la malaltia sense símptomes.