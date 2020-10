El Constitucional anul·la el Diplocat i una part del pla d'Exteriors del Govern

El Tribunal Constitucional (TC) va declarar ahir inconstitucional part del pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea que el Govern va aprovar l'any passat, entre altres punts, la posada en marxa del Diplocat, en entendre que envaeix competències estatals. La sentència anul·la per inconstitucionals dos punts del pla que preveien la participació proactiva de la Generalitat en fòrums multilaterals de màxim interès i la creació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), arran del conflicte de competència que va presentar el Govern l'octubre de l'any passat.

El Constitucional afirma en el seu dictamen que diversos punts del pla d'exteriors infringeixen la Constitució, ja que vulneren competències estatals en matèria de relacions internacionals, així com les que l'Estatut atribueix a la Generalitat. Concretament, el tribunal declara nuls els punts 10 i 18 del pla –relatius a la participació en fòrums i al Diplocat– i qüestiona altres articles per considerar que infringeixen determinades competències sectorials atribuïdes en exclusiva a l'Estat, en matèries com el transport o les telecomunicacions.



Articles inconstitucionals

Aquests articles considerats inconstitucionals al·ludeixen al transport ferroviari i a la xarxa transeuropea de transport, a la internacionalització dels aeroports de Catalunya, al desplegament d'infraestructures digitals i, concretament, al desenvolupament del 5G. El tribunal declara constitucionals altres aspectes del pla d'exteriors, tot i que sempre que s'interpretin d'acord amb la seva sentència.

Per part seva, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, va treure ferro a la sentència. «Seguirem fent acció exterior perquè tenim competències», va afirmar. Segons el conseller, la sentència «no qüestiona les competències del Govern» i només parla de «supòsits» de futur basats en el pla. «Tot el que fa la Generalitat avui està plenament dins del marc de les competències que tenim», va dir. Tot i això, el Departament analitzarà quins elements del pla queden «limitats» per la sentència i Solé va avançar que trobaran la «via per seguir fent acció exterior». Per a Solé la sentència «en cap cas qüestiona» el Diplocat i permet que aquest organisme continuï «projectant Catalunya al món».

Paral·lelament, el Govern central va acollir amb «normalitat» la decisió del TC i va recordar que la política exterior és competència exclusivament seva i que les comunitats autònomes «tenen un paper per jugar» que no pot ser substitutiu del de l'executiu.