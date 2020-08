Catalunya suma 1.303 nous casos confirmats per PCR però el risc de rebrot i la velocitat de propagació segueixen baixant

Catalunya suma 1.303 nous casos confirmats per PCR i en registra un total de 79.773, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 99.425 (1.444 més) amb totes les proves. Tot i aquests nous casos, tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació tendeixen a la baixa.

El risc de rebrot segueix en nivells alts (161,90), però la corba segueix baixant. Pel que fa a la velocitat de propagació, se situa en 1,06, per sota de l'1,10 de les dades de dissabte i de l'1,55 de l'interval de set dies anterior. Per PCR, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 924 nous positius. A la regió de Lleida en registren 163 de nous, tot i que el risc de rebrot va clarament a la baixa. Les funeràries no han reportat cap nova mort.