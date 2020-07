El Suprem cita Laura Borràs a declarar el 22 de juliol com a imputada per corrupció

El Tribunal Suprem va citar ahir la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, el pròxim dimecres 22 de juliol a les 11 hores com a investigada per la presumpta adjudicació irregular de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La citació del magistrat de la Sala Segona Eduardo de Porres es produeix després que la cambra baixa autoritzés l'alt tribunal a investigar la diputada. El Congrés va aprovar la setmana passada el suplicatori que va demanar el Tribunal Suprem per continuar amb la investigació per suposats delictes de prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental pel presumpte fraccionament de contractes.

Els vots de PSOE, PP, Vox, Podem i Cs van deixar en mans de la Sala Penal del Suprem el futur de Borràs. Com a aforada, és l'alt tribunal el competent per encausar-la i després que el Congrés li retirés la immunitat, el Suprem podia citar-la com a investigada i obrir una causa penal que podria acabar en judici.

El passat 17 de desembre el Suprem va obrir la causa contra Borràs seguint les actuacions del Jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona, a qui la defensa de la portaveu de JxCat acusa d'iniciar una investigació judicial «prospectiva» amb motivacions polítiques.

Segons aquesta actuació del Jutjat de Barcelona que el magistrat del Suprem Eduardo de Porres ha fet seva en l'exposició de fets que motiva el suplicatori, entre els anys 2013 i 2017 la ILC va adjudicar 18 contractes menors per un import total de 259.863 euros de manera directa o indirecta a Isaías Herrero Florensa, amb qui Borràs mantenia una relació d'amistat.

Aleshores el Suprem va considerar que hi havia motius per seguir la causa contra Borràs perquè els fets descrits pel jutjat de Barcelona «podrien ser constitutius de delictes de prevaricació, frau a l'administració malversació de diners públics i falsedat documental».

El suplicatori que el Suprem va enviar al Congrés incorporava els arguments pels quals l'instructor de la causa considera que cal jutjar la portaveu de JxCat. De Porres ja va citar a declarar Borràs al Suprem el 14 de febrer. Es tractava d'una declaració voluntària en qualitat d'investigada, però la diputada va declinar la petició.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va acusar la justícia espanyola de ser «la més ràpida del món» quan ha de jutjar independentistes catalans com la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs.