Buch celebra que el govern espanyol rectifiqui i permeti les manifestacions: «És un dret fonamental»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha celebrat aquest dissabte que el govern espanyol hagi rectificat i permeti les manifestacions al carrer com demanava la Generalitat, tot i les restriccions per la pandèmia de coronavirus. "Estem parlant d'un dret fonamental que no podia estar en contra de la lluita contra la covid-19", ha assenyalat Buch. "Vam fer una sèrie de propostes que inicialment no van ser ben acollides pel Ministeri de l'Interior però, amb el pas dels dies, les ha acceptat i són les condicions que posa ara per a manifestar-se", ha assenyalat el conseller d'Interior, que també ha afirmat que els responsables de Protecció Civil estan estudiant l'últim BOE per "donar respostes" a les noves mesures per a les regions en fase 1 i 2.



"Traduint el BOE a un llenguatge entenedor"

"Tenim un equip que està traduint el llenguatge administratiu del BOE a una informació més senzilla i entenedora per a la ciutadania", ha etzibat Buch, que ha detallat que les noves mesures dictades per als territoris en fase 1 afecten al comerç, els museus i a les activitats permeses a l'aire lliure. "També hi ha canvis en les passejades de menors de fins a 13 anys ja que podran sortir acompanyats de més d'un adult, tal i com plantejava el Govern", ha apuntat el conseller d'Interior, que ha avançat que als territoris en fase 1 també s'aixecarà a partir del 25 de maig la prohibició d'obres i reformes en edificis habitats. "I pel que fa a les regions que entrin en fase 2 hi haurà noves mesures més relaxades en hostaleria i restauració", ha precisat Buch.

"També es podran tornar a fer visites a pisos tutelats, centres residencials d'atenció a la discapacitat i geriàtrics", ha afegit el conseller d'Interior. "En les properes hores esperem tenir més respostes", ha insistit Buch, que ha valorat positivament també que els municipis puguin regular i limitar l'accés a les platges a partir de la fase 2. En paral·lel, el conseller d'Interior ha corroborat que el trànsit d'aquest cap de setmana ja no mostra un descens tant acusat com en els darrers dos mesos d'estat d'alarma. "Avui s'ha registrat una baixada del 72% del trànsit de sortida de l'àrea metropolitana i d'un 65% d'entrada", ha afirmat Buch, que ha recordat que fa unes setmanes aquests descensos eren de més del 90%.

Finalment, el conseller d'Interior ha volgut llançar una darrera advertència a la ciutadania i a la seva responsabilitat. "Estem deixant enrere el confinament total per això les mesures d'autoprotecció han d'anar a més", ha sentenciat Buch. "Som nosaltres mateixos els que ara hem de prendre les mesures contra la pandèmia: usar mascareta, mesurar les distàncies i fer una correcta higiene de mans", ha conclòs el conseller d'Interior.