Pressió sobre Torra perquè digui quan hi haurà eleccions

El PSC i els comuns han augmentat aquest dilluns la pressió que ja va iniciar ERC sobre el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè aclareixi l'horitzó electoral a Catalunya, una cosa que veuen compatible amb mantenir la lluita contra la Covid-19 com a prioritat.

Socialistes i comuns han coincidit a reclamar al president que cridi els catalans a les urnes un cop passi la crisi sanitària, ja que consideren que les discrepàncies internes de la Generalitat el debiliten per afrontar la crisi econòmica i social derivada del coronavirus.

"Convindria que Torra aclarís l'horitzó electoral. No només convindria, sinó que vist que entre els socis de Govern les posicions són tan antagòniques sobre el tema de la data electoral, crec que és obligat que ho faci", ha sostingut el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, en roda de premsa telemàtica.

En la mateixa línia, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha sentenciat: "Quan passi l'emergència sanitària, Catalunya necessita eleccions".

Fonts del PPC consultades per Efe també han apostat perquè Torra posi data per a unes eleccions autonòmiques el més aviat possible un cop es normalitzi la situació actual, ja que "està clar que l'actual Govern no té recorregut".

A finals de gener, després d'una topada amb el president del Parlament, el republicà Roger Torrent, Torra, de JxCat, va donar per trencada la unitat de la Generalitat i va anunciar que fixaria data per a unes eleccions anticipades un cop s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat.

El passat 24 d'abril, ja en plena crisi sanitària, el ple va aprovar els comptes catalans, però Torra ha assenyalat que li semblaria "fora de tota lògica" convocar eleccions en aquests moments.

Encara que en primera instància ningú el va contradir, dijous passat l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va obrir la veda en apostar per que els dos socis de Govern consensuïn una data per a les eleccions catalanes abans que el Tribunal Suprem (TS) es posicioni sobre la inhabilitació del president.

I és que, segons ha reiterat avui dilluns la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el rellotge corre i cada vegada està més a prop el moment en què el Suprem decideixi si confirma una sentència d'inhabilitació contra Torra per desobediència, per no despenjar a temps en període electoral una pancarta que proclamava "Llibertat presos polítics i exiliats", al balcó de Palau de la Generalitat.

Si es confirma la inhabilitació abans que Torra hagi signat el decret de convocatòria electoral, es produirà un buit de poder al capdavant de la Generalitat, que haurà de resoldre amb un llarg i per ara incert procediment parlamentari.

Vilalta ha subratllat que cal evitar que sigui el Suprem "qui decideixi" quan seran les eleccions catalanes, no només per qüestions electorals, sinó també per garantir que la reconstrucció econòmica i social poscoronavirus la pugui liderar el Govern "sense interferències dels tribunals" .

"Això és imprescindible", ha afegit Vilalta.

Des del Govern no hi ha hagut una reacció oficial a les peticions d'ERC, PSC i comuns, com tampoc des de les files de JxCat, espai a què pertany el Govern.

Sí que ha opinat el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, que ha recordat que la potestat de convocar eleccions autonòmiques li correspon al president de la Generalitat i ha advertit que entrar en aquest debat ara no és "pràctic ni productiu".

El principal grup de l'oposició, Ciutadans, no s'ha pronunciat al respecte durant la jornada; l'últim que va dir la seva líder a Catalunya, Lorena Roldán, és que els ciutadans "no entendrien" que en aquest context d'emergència sanitària es parlés d'eleccions.