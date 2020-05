El Govern vol iniciar la preinscripció escolar la setmana vinent telemàticament

La Conselleria d'Educació de la Generalitat vol iniciar la preinscripció escolar la setmana que ve per via telemàtica, sent els primers a fer-ho els de segon cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO i el calendari del qual es fixarà una vegada s'aixequi la suspensió dels tràmits administratius per part del Govern central.

"Es considera que ajornar l'inici del procediment d'inscripció més enllà del 13 de maig posa en greu risc la plena efectivitat del dret a l'educació de tot l'alumnat", segons el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per realitzar els procediments de preinscripció i matrícula escolar tramitat als centres i consultat per Europa Press.

La voluntat de la Conselleria d'Educació és iniciar el procediment de preinscripció i matrícula per als ensenyaments a partir de el 11 de maig, així com per a la realització de les proves d'accés a diverses etapes postobligatorias i l'obtenció de diversos títols oficials.

El document assenyala que la primera setmana --que podria ser entre l'11 i el 17 de maig en el millor dels casos-- la presentació de sol·licituds només es farà per mitjans telemàtics, deixant la presentació física per a la segona setmana del termini establert.

El departament implantarà per als casos extraordinaris en què la família no pugui fer els tràmits de forma no presencial un sistema de cita prèvia per a la presentació física de les sol·licituds als centres, que hauran de garantir mesures preventives.