Ciutadans presenta un "pla de xoc" per impulsar la recuperació des dels municipis

Ciutadans vol impulsar "un pla de xoc per a la recuperació i la reconstrucció" des dels municipis. A través d'un comunicat, el secretari d'acció institucional de Cs, Joan García, ha considerat que cal començar a treballar en mesures "que permetin atenuar els greus efectes que aquesta crisi sanitària" i que s'ha de fer "des de les institucions més properes als ciutadans". El pla contempla mesures que afecten els àmbits social, econòmic, sanitari i associatiu. Entre altres coses, proposa que cada ajuntament faci una anàlisi de la situació sanitària i que ho traslladi a les administracions supramunicipals. A més, preveu el disseny d'un protocol d'actuació en cas de rebrots de la pandèmia i revisar la situació sanitària a les residències.

En l'àmbit social, el pla de xoc proposa analitzar la situació de vulnerabilitat i d'afectació de la crisi a cada municipi, crear fons extraordinaris per a polítiques socials i per al desenvolupament de plans per fomentar l'ocupació. A més, vol que es facin seguiments individualitzats a les persones amb risc d'exclusió social i que es creïn mecanismes d'assessorament i informació a la població.

En clau econòmica, la formació taronja proposa que s'adapti la fiscalitat municipal a la situació creada per la crisi de la covid-19; que s'estudiï i que es plantegin moratòries i exempcions en el pagament d'impostos i taxes municipals, especialment en cas de les famílies vulnerables i per als autònoms i comerciants que han vist afectada la seva activitat. També més, també volen que hi hagi línies d'ajuts dirigides a l'activitat comercial i empresarial.

Cs també aposta per "actualitzar" els pressupostos dels ajuntaments perquè "han quedat desactualitzats i per tant no són eines efectives que permetin gestionar la crisi del covid-19 i la recuperació". Segons Joan Garcia, els comptes han de preveure la reducció de despeses supèrflues, les duplicitats, els privilegis i les estructures innecessàries; eliminar partides innecessàries en publicitat, dietes i atencions protocol·làries, paralitzar els projectes i actuacions que no siguin prioritaris i eliminar les subvencions a entitats privades com l'AMI (Associació de Municipis per la Independència) per derivar els diners a superar la crisi del Covid19. El dirigent de Cs també ha plantejat que els municipis facin un front comú per reclamar ajuts als governs autonòmics i al govern d'Espanya que permetin obtenir un major finançament municipal a més d'ajuts extraordinaris.

A banda d'aquestes mesures, Cs també vol homenatjar les víctimes de la covid-19, fer actes de reconeixement als treballadors que lluiten a primera línia contra aquesta pandèmia; que es creïn comissions permanents de treball del coronavirus integrades per agents socials i el teixit associatiu i que els ajuntaments facin un ple monogràfic sobre l'afectació de la pandèmia, i que posteriorment en els plens s'inclogui de forma permanent un punt en l'ordre del dia que permeti anar fent un seguiment sobre l'evolució de la recuperació.