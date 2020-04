El Parlament votarà divendres els primers pressupostos de la Generalitat des de 2017

El Parlament debatrà i votarà aquest divendres el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020. Seran els primers comptes del Govern en tres anys que arriben a la cambra i se sotmeten a votació, després que s'hagin prorrogat els pressupostos de 2017 els darrers dos exercicis. Els comptes s'han negociat amb el grup de CatECP. La crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 ha obert un escenari incert al país que ha portat la conselleria d'Economia a oferir als grups modificar els números, un cop estiguin aprovats, per afrontar les eventuals conseqüències econòmiques. La crisi sanitària també ha allunyat l'escenari electoral i el president Quim Torra no anunciarà la data dels comicis quan els comptes rebin llum verda.

A finals de gener el president de la Generalitat, Quim Torra, va constatar en una declaració institucional que la legislatura havia arribat al final per no tenir més recorregut polític. Per això, Torra va anunciar que després que el Parlament aprovés els pressupostos faria pública la data d'unes eleccions catalanes.

Però amb l'arribada de la pandèmia de la covid-19 a Catalunya, el cap del Govern ha refredat l'opció electoral i no té previst anunciar la data tal com havia dit anteriorment. Per justificar el canvi de decisió, el president ha al·legat que el Govern està "centrat" en gestionar la crisi sanitària i que "ningú entendria que hi hagués eleccions o que es posés una data" en plena pandèmia.

Votació: del 18 de març al 24 d'abril

Els comptes que aquest divendres es debatran i votaran al ple van iniciar el tràmit parlamentari a finals de gener, quan el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va entregar-los a través del telèfon mòbil al president del Parlament, Roger Torrent.

L'endemà de ser entregats ja va començar el període per presentar-hi esmenes. El ple va donar via lliure per tramitar-los el 12 de febrer, quan el projecte va superar el debat de totalitat amb el suport de JxCat i ERC, l'abstenció de CatECP i el rebuig de Cs, el PSC-Units, la CUP i el PPC. A partir d'aquí, es va fer públic que el projecte de pressupostos aniria al ple per ser aprovat o no el 18 de març.

El calendari inicial dels pressupostos, però, va haver-se de modificar quan Ciutadans (Cs) va portar el projecte al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) i tot el procés va quedar paralitzat a l'espera dels dictàmens de l'organisme. La formació liberal va decidir enviar els comptes davant el CGE en creure que havien quedat "antiquats" per l'impacte del coronavirus.

Tot i això, l'organisme va avalar el projecte de pressupostos en creure que s'adequa a la Constitució i a l'Estatut. Això sí, el CGE va concloure que el projecte de llei relatiu a les mesures fiscals i del sector públic, que s'aprova conjuntament amb els comptes, sí que conté tres articles que vulneren la Constitució o l'Estatut. Uns dictàmens, però, que no són vinculants. Finalment es va acordar que els pressupostos es votessin en un ple el 24 d'abril.

1.900 esmenes vives

La sessió que abordarà els pressupostos arrencarà a les quatre de la tarda amb el debat final del projecte de llei de pressupostos i el de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Acabat el debat, la cambra sotmetrà a votació dels electes els dos projectes.

El debat final dels pressupostos arriba amb prop de 1.900 esmenes vives a l'articulat i a l'estat de despeses, més de la meitat de les quals són de Ciutadans (1.266). La resta d'esmenes reservades són dels grups de PSC-Units (354), el PPC (173), la CUP (98) i CatECP (7). JxCat i ERC sostindran vots particulars per mantenir el text i la dotació originals en sis punts i una vintena de partides pressupostàries.

Pel que fa al projecte de llei de mesures, té més de 400 esmenes vives, la majoria de Cs (234), però també del PPC (92), la CUP (49), el PSC-Units (47) i CatECP (9), a les quals caldrà sumar les noves que puguin presentar els grups i subgrups arran del dictamen del CGE. JxCat i ERC mantenen alguns vots particulars.

Abans d'abordar els pressupostos, el ple arrancarà al matí amb la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, i es validaran o derogaran set decrets lleis. Serà la primera sessió ordinària des del 4 i 5 de març i tindrà un format adaptat a les recomanacions sanitàries.

Només 25 diputats de JxCat votaran telemàticament en el ple de divendres

Per primer cop, i per aquestes circumstàncies excepcionals, la majoria de parlamentaris seguiran la sessió pel Canal Parlament i podran delegar el vot o bé votar telemàticament, segons va acordar la Mesa i la Junta de Portaveus, per adaptar-se a aquesta situació de confinament. Ara bé, només diputats de JxCat faran ús del sistema telemàtic al ple de divendres per a votar. De fet, seran només 25 diputats d'aquest grup que ho exerciran. La resta votaran o bé presencialment, o bé de forma delegada.

La Mesa va encarregar als serveis informàtics de la cambra que elaborin un sistema propi per al vot telemàtic, i els va demanar que hi dediquessin tots els esforços per intentar que aquesta aplicació pugui ser viable per a aquesta sessió, on es votaran el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020, el projecte de llei de mesures fiscals i financeres i també se sotmetran a la validació de la cambra diversos decrets llei.





Increment de despesa i més inversió

El projecte de pressupostos que se sotmetrà a votació, fruit d'un acord entre el Govern i CatECP, compta amb un increment de la despesa pública respecte dels comptes que estaven en vigor, i també en comparació amb el frustrat projecte de pressupostos de 2019. En concret s'aposta per un augment de la despesa no financera no finalista de 3.070 MEUR "per tal de donar resposta a les principals prioritats polítiques". També es fa un increment de les "inversions reals i de capital de la Generalitat i el conjunt del sector públic", per a situar-les prop de 2.000 MEUR, que suposa un 25% més que al 2017".

2018 i 2019, amb pressupostos de 2017

El 2019 el Govern va elaborar un projecte de pressupostos per aquell any, però no es van arribar a sotmetre a votació de la cambra i van ser vigents els de dos anys enrere. El 2018, fruit de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, es van prorrogar automàticament els comptes de 2017.