205 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra global de defuncions per coronavirus a Catalunya a 9.050

El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba als 9.050, amb 205 noves defuncions aquest dimecres, segons el Departament de Salut. Són 199 menys que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 45.875 casos positius i 82.523 possibles. La xifra global és de 128.398 (6.294 més que dimarts). De les 9.050 defuncions, 2.568 han estat a una residència (74 més), 536 al domicili (1 menys que ahir, una persona que finalment ha mort en una residència) i 100 a un centre sociosanitari (3 més). Els casos restants són morts a hospitals o no classificables per manca d'informació. Cal recordar que les dades de les funeràries es reporten més tard que les de morts als hospitals, motiu pel qual pot haver-hi desajustos.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en hospitals, siguin casos confirmats o sospitosos, un total de 5.290 persones, el 58% del total dels difunts, 210 més que aquest dimarts. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.362 persones han estat ingressades de gravetat, 55 més que fa 24 hores, i actualment són 1.008, 50 menys que dimarts. En total s'han comptabilitzat fins avui un total de 24.787 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19, 896 més que dimarts.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.468 són professionals sanitaris, mentre que 5.834 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 8.862 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 15.965 són casos sospitosos, el que fa un total de 24.827 afectats, 2.480 més que ahir, dels més de 64.000 residents que hi ha al país, cosa significa més d'un 35% d'afectació.

A l'àrea metropolitana de Barcelona han mort 6.965 persones, entre positius i sospitosos, 4.259 en hospitals i 2.019 en residències geriàtriques, a més de 407 en domicilis. A les comarques centrals han mort 1.069 persones en total, 451 en hospitals i 333 en residències. Al Camp de Tarragona s'han comptabilitzat 285 morts, 139 en hospitals i 82 en residències, mentre a les Terres de l'Ebre hi ha hagut 37 defuncions, sis en hospitals, sis en residències, sis en domicilis i 19 sense classificar. A Lleida es comptabilitzen 160 morts, 134 en hospitals i 20 en residències, mentre a l'Alt Pirineu i l'Aran hi ha 30 morts, 22 en hospitals i quatre en residències. A Girona, dels 502 morts, 279 són en hospitals i 104 en residències.

Pel que fa als positius, a Barcelona n'hi ha hagut 33.251, més 56.643 sospitosos, mentre a la Catalunya Central hi ha 3.827 positius confirmats i 7.150 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 1.555 positius i 4.528 sospitosos, i a les Terres de l'Ebre hi ha 181 confirmats i 1.512 sospitosos. A Lleida es compten 1.604 positius confirmats i 3.399 sospitosos, i al Pirineu i l'Aran hi ha 303 positius i 664 sospitosos. Finalment, a Girona, hi ha 3.995 positius i 7.150 sospitosos.

D'aquests casos, Barcelona en té 6.299 de confirmats en residències de gent gran i 11.255 sospitosos en aquest tipus de centres, mentre la Catalunya Central té 850 confirmats en residències i 1.979 sospitosos. Al Camp de Tarragona hi ha 330 confirmats i 485 sospitosos en residències, mentre a l'Ebre hi ha 11 confirmats en geriàtrics i 205 sospitosos. A Lleida es comptabilitzen 341 positius en residències, a més de 476 sospitosos, mentre al Pirineu hi ha 73 positius i 52 sospitosos en residències. A Girona, hi ha 902 positius i 1.480 sospitosos en centres de gent gran.