Salut preveu fer més de 27.000 proves per detectar covid-19 a usuaris i treballadors de residències

El Departament de Salut preveu fer més de 27.000 proves a les residències abans del 8 de maig per detectar coronavirus entre els usuaris -prop de 36.000- i als treballadors, tant si tenen símptomes de covid-19 com si no. D'aquesta manera, Salut vol fer un cribratge a les residències per "sectoritzar" espais dins dels mateixos centres o, si no és possible, per buscar ubicacions alternatives per als usuaris.

Ho ha explicat la directora assistencial de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi, en roda de premsa. De moment, s'han identificat 26 espais a Catalunya, que actualment no són residències, amb 1.044 places disponibles per reubicar-hi persones fràgils, tant si tenen el virus com si no s'han contagiat.