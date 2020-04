Salut admet que només compta com a morts per coronavirus les defuncions que es produeixen a centres sanitaris

El Govern ha admès aquest dimarts que només compta com a morts per coronavirus les defuncions a hospitals i altres centres sanitaris, com per exemple els sociosanitaris. Això deixa fora les morts que hi ha hagut en residències geriàtriques, tot i que des del Departament de Salut se subratlla que la majoria de casos es produeixen en els primers tipus d'instal·lacions. En tot cas, el mateix Departament ha afirmat que treballa per poder ampliar les dades, de tal manera que les morts per coronavirus es comptabilitzin es produeixin on es produeixin. Les últimes xifres oficials publicades pel Govern, aquest dilluns a la nit, situen la xifra de víctimes a Catalunya en 1.672 i el de casos positius en 18.773, dels quals 1.652 greus.