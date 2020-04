El TS adverteix al Govern que excarcerar els presos del procés pot ser delicte

La sala del Tribunal Suprem que va jutjar el cas del procés independentista a Catalunya va advertir ahir al Govern de la Generalitat que l'excarceració dels líders independentistes per la pandèmia de coronavirus podria emmarcar-se en un delicte de prevaricació. L'alt tribunal va assenyalar que si les juntes de tractament de les presons on es troben els polítics acorden excarcerar-los per complir el confinament a casa seva, aquest òrgan s'adreçarà a cadascuna d'aquestes juntes de règim general i als directors dels centres perquè expliquin com més aviat possible què justifica aquesta decisió i s'identifiqui de manera nominal els funcionaris que han donat suport a aquest acord.

«Això s'emmarcaria en l'exigència de responsabilitats penals per la possible comissió d'un delicte de prevaricació», afegia la nota, que es va emetre després que la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, assegurés que les juntes de tractament de les presons catalanes estudiarien si els presos que compleixen condemna per l'1-O poden continuar el confinament a casa seva.

Els líders del procés condemnats pel Suprem estan classificats en segon grau i tots gaudeixen del principi de flexibilitat de l'article 100.2 del Reglament Penitenciari. Després de l'estat d'alarma, el Ministeri de l'Interior va suspendre permisos i comunicacions i va potenciar les trucades telefòniques en compensació. Les sortides per aquest tipus d'article van quedar supeditades a les restriccions de confinament.

El 16 de març, des de la Conselleria de Justícia de la Generalitat es va assegurar que els presos es quedarien a les seves respectives presons, i el mateix es va fer després que el 18 de març el Ministeri de l'Interior facultés les juntes de tractament per potenciar el control telemàtic de presos classificats en tercer grau o amb el 100.2, amb la finalitat d'evitar el contagi als centres. No obstant això, des d'Institucions Penitenciàries es va recordar que es referia a reclusos amb autorització prèvia d'un jutge i que estiguin situats en Centres d'Inserció Social (CIS), Seccions Obertes o Unitats Depenents, una cosa que no ocorre amb els polítics independentistes.



Budó contesta al TS

Davant la resposta de l'alt tribunal, la portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, va insinuar que és el Tribunal Suprem qui prevarica amb l'avís a les juntes de tractament sobre el confinament dels líders independentistes empresonats. Durant la roda de premsa telemàtica d'ahir al migdia, la consellera de Presidència va demanar al Suprem que «deixi treballar» a les juntes de tractament, que han de decidir si els presos amb l'article 100.2 -com és el cas dels independentistes empresonats- poden passar el confinament a casa seva. Budó creu que hi ha base legal perquè els «presos polítics» puguin agafar-se a aquesta mesura, d'acord amb la Secretaria General d'institucions penitenciàries de l'Estat.



El Govern espanyol evita el tema

D'altra banda, el Govern central va evitar ahir valorar aquesta qüestió. La portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, va remetre's a la decisió que adoptin les juntes de tractament de les presons catalanes on compleixen condemna i a la decisió que adopti el jutge de vigilància penitenciària.

«Són les juntes de tractament i el jutge de vigilància penitenciària els que tenen els instruments i a la seva mà es troba saber en quina situació s'ha de trobar cadascun dels interns. Serà a ells a qui competeix», va dir la ministra, en resposta a una pregunta després del Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu va afegir que el Ministeri de l'Interior està «reforçant de forma estreta la protecció de les presons», tant pel que fa a funcionaris com als interns. En aquest sentit, va recordar que quan es detecta un cas positiu s'aïlla de la resta, i que si és un reclús s'opta per la «separació de la resta de presos perquè no hi hagi cap problema de salut evitable».



Més reaccions

En paral·lel, la CUP va retreure al Suprem que «ni amb la pandèmia» del coronavirus «deixi de defensar les doctrines de la unitat d'Espanya». Òmnium Cultural va celebrar l'anunci del Departament de Justícia de la Generalitat d'estudiar si els presos independentistes poden passar el confinament a casa i va recordar que aquests pateixen un «doble confinament».