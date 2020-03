Les presons catalanes inicien un pla pilot perquè els interns contactin per videoconferència amb els seus familiars

Les presons catalanes han iniciat un pla pilot perquè els interns contactin per videoconferència amb els seus familiars mentre duren les mesures de confinament pel coronavirus, segons ha informat el Departament de Justícia. Les trucades es faran des dels ordinadors dels equipaments educatius de les presons. La prova es posa en marxa aquest dimarts a la presó de Quatre Camins (La Roca del Vallès) amb els ordinadors de la biblioteca i amb un programa gratuït de fàcil instal·lació (jitsi meet), que permetrà comunicar amb els presos des de telèfons, tauletes i ordinadors de familiars amb una aplicació instal·lada amb l'ajuda de la conselleria. El desplegament de la iniciativa a la resta de centres serà "tan ràpid com sigui possible".

Justícia ha fet una comanda urgent de 230 telèfons mòbils per repartir entre tots els equipaments penitenciaris i de justícia juvenil. L'objectiu és que els interns puguin fer videoconferències via WhatSapp a través d'aquests aparells, ja que aquest és un sistema popular i del que disposen la majoria de famílies.

Aquesta iniciativa busca aprofitar els instruments possibles per compensar la suspensió dels vis a vis i de les visites als locutoris de vidre, degut a l'emergència sanitària.

Els professionals dels equipaments es posaran en contacte amb les famílies per establir els diesi les hores de les videoconferències. En cas de dubte, aquestes es podran adreçar a un nou servei d'atenció telefònica que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha posat en marxa. Es tracta d'una línia calenta per resoldre totes les preguntes vinculades a les mesures adoptades per protegir la salut dels interns, sobre l'entrega de paquets als centres o la manera d'ingressar diners als comptes dels presos que utilitzen per comprar als economats i evitar així desplaçaments. En cas que necessitin informació sobre un cas concret, els familiars podran parlar amb els treballadors socials amb qui mantenen la relació habitual.



Trucades i televisors gratuïts per a les persones sense recursos



D'altra banda, els interns que acreditin falta de recursos podran trucar gratuïtament a les seves famílies i serà Justícia qui assumirà el cost, tant si són trucades locals com a l'estranger. Des de dilluns passat els centres penitenciaris han doblat el nombre de trucades autoritzades i en lloc de 10 de vuit minuts, en són vint de la mateixa durada. En total, una hora i vint minuts més de telèfon a la setmana. No obstant això, com que el 46% de la població reclusa és estrangera, n'hi havia "una part significativa que no en podia assumir el cost".

D'altra banda, es faciliten televisors als presos sense recursos. En concret, la Generalitat n'ha adquirit 160 per ubicar-los a les cel·les d'ingressos, on els nous interns passen la quarantena abans de barrejar-se amb al resta de població penitenciària.

L'objectiu d'aquestes mesures és mitigar la caiguda de l'activitat cultural, esportiva i educativa, així com les restriccions de contactes entre els interns i les seves famílies per tal d'evitar la propagació del virus.

En aquest sentit, Justícia ha afirmat que els professionals dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil disposen de mascaretes quirúrgiques per a les actuacions que impliquin proximitat o contacte amb els reclusos. Els treballadors de les presons i centres educatius també tenen accés a mascaretes amb un nivell de protecció superior per si haguessin d'actuar a menys de dos metres de les persones internes positives de coronavirus. A més, s'ha distribuït hidroalcohol a tots els equipaments.