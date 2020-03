Els col·legis de metges catalans demanen que els residents d'últim any es renovin com a adjunts

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha reclamat que la pròrroga de contractació dels residents d'últim any a causa del coronavirus es faci com a metges adjunts o equivalent. Els col·legis demanen al Ministeri de Sanitat que modifiqui o aclareixi el que preveu el decret d'estat d'alarma en aquest sentit. També dirigeixen aquesta petició a l'administració sanitària de Catalunya i a tots els centres sanitaris. A més, també reclamen a tots els governs que articulin tots els recursos econòmics promesos per afrontar aquesta crisi, i que aquests arribin com més aviat millor per contractar professionals i dotar-los dels equips de protecció necessaris.