La cota de neu pot baixar dels 200 metres al nord-est i a l'extrem sud de Catalunya

Protecció Civil alerta que la cota de neu pot baixar dels 200 metres aquest dilluns a les comarques del nord-est i a l'extrem sud de Catalunya. "Està previst que s'acumulin més de 2 centímetres per sobre dels 400 metres, però fins a migdia es podrà veure nevar a 200 metres i esporàdicament per sota", ha assenyalat a l'ACN el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Sáenz.

"La nevada al terç nord començarà de bon matí al litoral i prelitoral, afectant a les comarques del Maresme, la Selva, el Vallès Oriental, el Baix Empordà o el Gironès", ha enumerat Sáenz, que ha precisat que de cara a la tarda la neu s'estendrà més a l'interior arribant a Osona, el Moianès, la Garrotxa i el Ripollès.

Davant aquest previsió de neu a cotes baixes, Trànsit avisa que es podrien establir restriccions als vehicles pesants a la Catalunya Central i nord de Girona. Algunes de les carreteres que veurien vetat el trànsit de camions serien la C-25 (Eix Transversal) o la C-17 a Osona.

"A mesura que avanci el dia la cota pujarà i se situarà als 400-500 metres al final de la jornada", ha continuat el cap de guàrdia de Protecció Civil. "És possible que la mobilitat pugui veure's afectada. La recomanació seria evitar desplaçaments innecessaris", ha reconegut Sáenz, que també ha volgut posar especial incidència en l'important temporal de mar previst arreu de la costa catalana. "Serà realment dur, amb onades que poden tenir pics de 8 metres", ha comentat el cap de guàrdia de Protecció Civil, que ha recordat les recomanacions a la ciutadania de no apropar-se a esculleres, espigons ni passeigs marítims. "I també molta precaució amb totes les activitats a l'aire lliure que es facin a prop de la costa", ha puntualitzat Sáenz.

A banda de l'onatge, es preveu un episodi de pluja abundant durant tot el dimarts i part de dimecres. A partir de la tarda de dimarts es preveu el creixement del cabal dels rius a tot el litoral i prelitoral, especialment al nord-est, sobretot les conques de la Tordera, Ter, Fluvià i Muga. En paral·lel, la nevada al Pirineu Oriental pot ser de les més importants dels darrers anys, amb gruixos que poden fregar els 2 metres a partir dels 1.400 metres i prop de 50 centímetres als 1.000 metres.

Ratxes de més de 100 km/h al Maresme

Per tot plegat, Protecció Civil ja ha posat en alerta els plans Ventcat, Neucat i Inuncat. La previsió és que el vent es mantingui fort en les properes hores a la meitat est de Catalunya, Pirineu i Prepirineu. L'episodi de vendaval es mantindrà de cara a dilluns quan s'esperen més afectacions sobretot a l'entorn urbà de les comarques de Barcelona. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 14 hores un total de 178 trucades relacionades amb el fort vent, que han generat 127 incidències. La majoria de trucades s'han rebut des del Maresme (96 trucades), Vallès Oriental (28) i des del Barcelonès (18 trucades). Pel que fa als municipis més afectats, des de Mataró s'han rebut 66 trucades i 14 des de Barcelona ciutat.

De totes les trucades, els Bombers de la Generalitat han atès 119 serveis per incidències derivades de les ventades. La Regió d'Emergències més afectada ha estat la Metropolitana Nord, amb gairebé un centenar d'avisos, la major part dels quals al Vallès i el Maresme. Els serveis dels Bombers bàsicament han consistit en retirar i assegurar elements no estructurals, fer sanejaments de façanes, netejar la calçada d'objectes caiguts i retirar mobiliari urbà malmès amb perill de caiguda. La ciutat on més serveis s'han atès ha estat Mataró, amb una quarantena d'incidències, ja que les ratxes han superat els 100 km/h al port i els 80 km/h al centre de la ciutat.



Accés tancat al Coll de Pal i al Caro



Pel que fa a incidències de trànsit, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que està tallada la BV-4024 a Coll de Pal per fort vent. A banda, els Agents Rurals han barrat el pas al cim del Caro per la nevada i s'han de fer servir cadenes per accedir a la zona del Mascar.