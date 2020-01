Les tres ambaixades catalanes suspeses reobren amb el permís de La Moncloa

El Govern d'Espanya va explicar, ahir, que ha permès l'obertura de les oficines catalanes a l'Argentina, Mèxic i Tunísia perquè la Generalitat «va atendre els requeriments del Govern central» de limitar l'acció de les oficines a activitats comercials i culturals. Així ho va explicar la ministra de Defensa, Margarita Robles, anterior responsable d'Exteriors i qui va autoritzar l'obertura de les oficines que havien estat impugnades per l'anterior ministre, Josep Borrell. Robles va assenyalar que ella va parlar personalment amb el Departament d'Exteriors de la Generalitat per explicar que una comunitat autònoma «no podia tenir delegacions que fessin política exterior, sinó que s'havia de limitar a activitats de caràcter comercial o cultural». La conselleria va acceptar aquestes posicions i va redactar de nou els decrets d'obertura de les oficines, de manera que ja no envaeixen competències de política exterior, que és exclusiva de l'Estat. En la mateixa línia, la ministra portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha subratllat que el tema s'ha resolt perquè la Generalitat "ha incorporat les condicions que Exteriors va considerar imprescindibles perquè hi hagués una línia nítida" entre les delegacions a l'exterior de les comunitats autònomes i les ambaixades d'Espanya.