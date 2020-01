El Govern vol eliminar la petjada de carboni abans del 2050

La Generalitat es va comprometre, ahir, a assolir la neutralitat de carboni abans del 2050 i a presentar en un termini inferior a un any un full de ruta per eliminar completament la seva petjada ecològica. Aquest compromís forma part dels disset que va subscriure amb motiu de la primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica, celebrada al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), a Barcelona, amb el rebuig de diverses entitats ecologistes que no han estat convidades a l'esdeveniment. Tal com va explicar la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, el Govern confeccionarà un calendari de reducció d'emissions contaminants, calcularà anualment l'impacte que tenen per segments d'activitat i farà públiques aquestes dades.