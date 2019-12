La Cambra de Barcelona no descarta denunciar els trasllats de seus d'empreses

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, va assegurar que estudien denunciar les empreses que hagin traslladat la seva seu social fora de Catalunya de manera «irregular». Canadell es va referir així a les empreses que, a la tardor del 2017, van desplaçar la seva seu social -en alguns casos sense traslladar la seu operativa- fora de Catalunya com a conseqüència de la situació política.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona va remarcar que «no es pot tenir la seu en un lloc si no tens un mínim d'estructura, i això està passant», i va afegir que «ho hem pensat, però de moment no hem fet res. No descarto res, però també estem pendents de veure què fan algunes empreses, perquè sabem que n'hi ha que es plantegen tornar».



Possible salt a la política

Canadell va afirmar també que no descarta fer el salt a la política, quan es «clarifiqui el panorama», encara que només si és per exercir un càrrec «d'acció», com podria ser al capdavant d'una conselleria.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona va assegurar que la majoria de l'empresariat català s'ha fet independentista: «És probable que estem en el 60%-65%», va afirmar. Preguntat sobre la via unilateral d'independència a Catalunya, Canadell va assenyalar que «no és la millor manera de fer les coses», però també va defensar que de vegades s'ha d'invertir per recuperar a mitjà termini.