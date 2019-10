Detenen un home de 70 anys per matar-ne un altre en una residència d'avis de Sant Just Desvern

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 70 anys per matar-ne un altre en una residència d'avis de Sant Just Desvern. Tots dos n'eren usuaris. Els fets van tenir lloc dilluns al vespre, quan els dos homes es van barallar i un d'ells va donar un cop a l'altre, provocant-li la mort. Els Mossos van rebre l'avís a les 21.50 hores i van desplaçar-se a la residència, detenint allà l'autor de l'agressió per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets.