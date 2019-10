Girauta, arrauxat, al PSC: «Llepaculs»

«Llepaculs», per al dirigent de Ciutadans Juan Carlos Girauta els socialistes catalans són uns «llepaculs» perquè no van donar suport a la moció de censura que el seu partit va presentar al Parlament, abans-d'ahir, contra el president de la Generalitat, Quim Torra. Girauta, en un tuit que va fer dilluns al vespre i que ahir havia desparegut del seu perfil, @GirautaOficial, que va ser desautoritzat a mitges pels seus correligionaris Albert Rivera i Nacho Martín Blanco, parlava del PSC com un «partit de llepaculs protegits mesclats amb lladres pijos» que, a més, són «traïdors, acomplexats, immorals i nacionalistes». «El PSC ha decebut, avui, [dilluns per al lector] a molts. A mi ja no [ho] podia [fer]: el vaig abandonar fa 33 anys saben el que era», afegia. La portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, va criticar el to de Girauta pocs minuts després, a RTVE: «És lamentable que líders polítics utilitzin aquestes desqualificacions cap a altres dirigents polítics», deia.



«Rata de claveguera»

Els vituperis de Girauta contra tot allò sospitós de ser socialista, però, no es van quedar aquí. Al Twitter es va acarnissar especialment amb José Ginés Rico, «socialista i republicà de sempre i per sempre» de Monóvar (Alacant), a qui li va dedicar adjectius com « pura basura», «estafador professional», « jilipolles (amb 'j')» i «rata de claveguera». També va arremetre conta el PSC des del Twitter el dramaturg Albert Boadella (@BoadellaAlbert), que acusava el partit de Miquel Iceta de «traïdors» per abstenir-se en la moció de censura contra Torra.



El PSC «sempre s'equivoca»

El diputat de Cs al Parlament de Catalunya Nacho Martín Blanco va manifestar que no comparteix les paraules de Girauta, tot i que tenen un rerefons plausible, perquè el PSC «durant molts anys ha fet seguidisme dels partits nacionalistes». El mateix va declarar el president de Ciutadans, Albert Rivera, que es va limitar a reiterar que el PSC «sempre s'equivoca en els grans moments», perquè «no està al costat dels constitucionalistes quan cal».