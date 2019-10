Anna Puigdemont: «Mai no he fet d'enllaç entre el meu germà i el president»

Segons va transcendir de les declaracions dels set CDRs empresonats preventivament sota l'acusació de terrorisme, el 15 de setembre del 2018 membres de l'Equip Tècnic de Resposta –el grupúscol que planejava col·lapsar les comunicacions i assaltar el Parlament el dia de la sentència del Tribunal Suprem–, Anna Puigdemont, germana de l'expresident Carles Puigdemont, s'hauria reunit amb ells, a dins d'un cotxe, per entregar-los «documentació sensible i establir comunicacions» entre Puigdemont i el president Quim Torra.

«És materialment impossible que jo hagi participat en aquella reunió per raons familiars perfectament acreditades i documentades», subratllava Anna Puigdemont, ahir, en un comunicat. «Mai no he fet d'enllaç entre el meu germà i el president Torra, ni amb ningú altre entre ells dos», afegia.