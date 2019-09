La Moncloa acusa l'independentisme polític d'atacar la convivència

La portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá, va instar ahir el president català, Quim Torra, a condemnar amb «claredat» la «potencial violència» dels Comitès de Defensa de la República (CDRs), set dels membres del qual es troben a la presó per preparar presumptament atemptats. També va prendre la «decisió política» d'impugnar les resolucions que legitimen la desobediència civil i institucional i donarà instruccions a l'Advocacia de l'Estat perquè estudiï el seu contingut una vegada que es publiquin oficialment al costat del dictamen del Consell d'Estat. En aquesta línia, Celaá va assenyalar que diverses d'aquestes resolucions són una «clara extralimitació i un atac a la convivència entre catalans».

Un dia després que el Parlament fos escenari d'una tensa bronca entre diputats independentistes -que protestaven per l'entrada a la presó dels activistes dels CDRs- i la bancada de Ciutadans, la portaveu del Govern espanyol va rebutjar «de pla» unes paraules de Torra a les quals va acusar l'Estat de voler «criminalitzar» l'independentisme.

Celaá va assegurar que el Govern no va en contra de l'independentisme mentre s'exerceixi dins de la Constitució. «I mentre sigui així, no hi ha res a dir», va afegir la portaveu, que va exigir a Torra que sigui «moltíssim més exigent davant una potencial violència dels CDRs».

En la reunió del Consell de Ministres també es va abordar l'aprovació de diverses resolucions al Parlament, com la que avala la «desobediència civil i institucional» per defensar drets civils, polítics i socials, avalada per JxCat, ERC i la CUP.

JxCat, ERC i la CUP també van unir els seus vots per aprovar una resolució que demana la «retirada» dels efectius de la Guàrdia Civil i una altra que advoca per una resposta institucional a la sentència del procés que passi per «l'exercici del dret a l'autodeterminació» i per reclamar una» amnistia si hi ha condemnes.



L'ombra del 155

Celáa va advertir Torra que l'Executiu no dubtarà a utilitzar la Constitució «si fos necessari» per defensar els valors i el sistema democràtic contra els que vulguin vulnerar. En aquest sentit, va precisar que «si es donen les circumstàncies» per aplicar l'article 155 de la Constitució, aquest Govern «ho faria», però creu que «no es donen».

El ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar que l'Executiu actuarà respecte a Catalunya «en la línia de coherència» que ha mantingut el seu partit, i no es tolerarà «cap actuació ni decisió que excedeixi el marc constitucional».

El portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, va titllar de «disbarat» que el Govern espanyol hagi acordat impugnar diverses resolucions del Parlament i es va preguntar quan trigarà l'executiu Sánchez a portar-los al Tribunal Constitucional (TC).