La CUP veu la legislatura esgotada i descarta entrar en un govern d'unitat

La diputada de la CUP Maria Sirvent va assegurar que la legislatura catalana «està esgotada» perquè el Govern «no governa» i va descartar que els anticapitalistes se sumin a un govern de concentració si es condemna els líders del procés, tal com propugna el líder d'ERC, Oriol Junqueras. «No ho veiem en cap cas perquè els objectius que envolten aquest govern estan bastant clars, i és seguir fent una gestió de les engrunes que ens permet el marc jurídic actual i seguir aprofundint en la privatització de serveis i en unes polítiques que trinxen el territori davant una emergència climàtica que és brutal», va assenyalar Sirvent, tot afegint que «hauríem de preguntar als que fan aquesta proposta, amb quin objectiu, per què, amb quina intencionalitat un Govern de concentració?».

Després de reunir-se aquesta setmana amb responsables del Departament d'Economia i Hisenda per conèixer les línies mestres del projecte de pressupostos del Govern, Sirvent va afirmar que, en el context actual, «gairebé és impossible» que la formació anticapitalista avali els comptes de la Generalitat per al 2020, tal com va fer amb els del 2017.

«No sabem quin és l'objectiu d'aquest Govern ni cap a on camina. El que tenim clar és que segueix amb unes polítiques continuistes que no responen amb la valentia necessària les demandes socials creixents. Aquesta legislatura està esgotada, estem davant un Govern que no governa», va destacar. En aquest sentit, va criticar les «grans xifres» i els «titulars tendenciosos» que el Govern català ha filtrat respecte als pressupostos de la Generalitat del 2020, ja que va alertar que no s'ajusten als plans reals de l'Executiu de Quim Torra. "Parlen d'un increment de la despesa de 2.500 milions d'euros que per a no té res a veure amb les dades que ens ha facilitat el departament, que parla d'uns 800 milions (...) No hi ha polítiques noves", ha esgrimit.

A això, ha continuat, cal sumar un "abandonament en la defensa" del dret a l'autodeterminació i de la "sobirania" que permetria prestar uns millors serveis a les capes vulnerables de la societat.

I és que, segons el seu parer, "el nivell de confrontació amb l'Estat o d'intentar fer valer el dret d'autodeterminació és pràcticament nul".