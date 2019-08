Torrent demana que Catalunya sigui competent en matèria d'acollida

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va reclamar vies segures i corredors humanitaris per a les persones dels camps de refugiats, i va demanar que Catalunya «tingui competències» per poder acollir-los. La Cambra catalana va informar que el president va visitar el camp de refugiats de Nea Kavala, on viuen 1.500 persones, i es va reunir amb els membres de l'ONG catalana Open Cultural Center, per conèixer la tasca que realitzen.

Torrent va assegurar des d'Idomeni (Grècia), a la frontera amb Macedònia, que la tanca amb concertines que separa els dos països «exemplifica l'Europa fortalesa que dona l'esquena a aquelles persones que fugen de conflictes armats i persecucions per poder viure dignament».

En aquest sentit, el president del Parlament va denunciar que els estats europeus «estan incomplint els drets humans i els tractats internacionals que els obliguen a donar acolliment a refugiats», i va demanar que s'acabi amb aquesta situació que considera injustificable i inaguantable."Catalunya no queda insensible a aquesta situació, volem acollir, i volem una Europa digna i respectuosa amb la vida de les persones", ha insistit Torrent, que ha reclamat que Catalunya tingui competències per poder acollir.

REUNIONS AMB ONGS

Ha destacat la tasca d'Open Cultural Center, una ONG catalana que dona suport als refugiats del camp i de la zona oferint-los assessorament i acompanyament, i posa a la seva disposició un espai per a nens, un centre social i un aulari.El dissabte, Torrent també va viatjar a la illa de Samos (Grècia) on 650 persones viuen a l'interior d'un camp de refugiats i més de 3.000 al seu exterior per les limitacions del camp.Es va reunir i va visitar les instal·lacions de l'ONG catalana Humanity Wings, formada per una trentena de joves que atenen les persones que viuen a l'exterior del camp, així com amb la cap de l'Oficina d'Acnur a Samos, Pipino Katsari, a qui va traslladar el compromís del Parlament a donar "una resposta efectiva a la crisi humanitària que es viu al Mediterrani".