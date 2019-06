La Generalitat relleva la directora de la presó de Lledoners

La Conselleria de Justícia de la Generalitat ha decidit substituir la directora del centre penitenciari de Lledoners -on van estar en presó preventiva els presos sobiranistes-, Paula Montero, per Susana Gracia, que fins ara coordinava tots els programes de rehabilitació en aquesta presó com a sotsdirectora de tractament. En un comunicat, Justícia va informar que el relleu es farà efectiu l'1 de juliol i va explicar que Gracia, llicenciada en Geografia i Història i diplomada en Educació Social, «compta amb una llarga trajectòria en centres penitenciaris» i que va ser cap de programes d'educació social a la presó de Quatre Camins.