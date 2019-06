Només el 12% dels mestres de Primària creu que la seva professió està ben valorada

La immensa majoria del professorat català creu que la seva professió no està prou ben valorada per la ciutadania. Només un 12% dels mestres de Primària es consideren prou valorats, percentatge que puja al 16% en el cas dels professors de Secundària. A l'estat, els percentatges són del 12 i el 14%, respectivament, mentre que la mitjana de la Unió Europea pels professors de Secundària és del 18% i la de l'OCDE és del 26%. No obstant això, el percentatge de docents que es penedeixen d'haver triat aquesta professió és d'entre el 2 i el 4%, per sota del 9% de la UE i l'OCDE. De fet, entre el 86 i el 97% dels mestres i professors diuen que gaudeixen de la professió, recomanarien el centre on treballen i estan satisfets amb la feina que hi fan. Entre el 18 i el 21% voldrien canviar d'escola.

Són algunes de les principals conclusions fetes públiques aquest dimecres de l'estudi TALIS (Enquesta Internacional d'Ensenyament i Aprenentatge, en les sigles en anglès, que s'ha fet a docents de 31 països de l'OCDE, inclosos 23 de la UE, i del qual hi ha dades desglossades per Catalunya i algunes altres comunitats autònomes.

Pel 79% dels mestres de Primària aquesta era la seva primera opció professional, igual que a la resta de l'estat. En el cas de Secundària, era la primera opció del 60% dels professors, una mica per sota de l'estat, UE i OCDE.

Sobre els motius personals per escollir aquesta professió, entre el 26 i el 35% dels mestres de Primària la van escollir per l'estabilitat professional, els ingressos assegurats i l'horari, per sota de la mitjana espanyola, situada al 50%. A Secundària, aquests mateixos motius són citats per entre el 38 i el 59% dels professors, que destaquen sobretot els horaris. A l'estat, la UE i l'OCDE, aquests aspectes són destacats per entre el 58 i el 71% dels enquestats.

Els motius socials per triar la professió són el desenvolupament dels alumnes, ajudar els més desfavorits i contribuir a la societat. En el cas de Primària, són els motius del 80 al 92% dels enquestats, una mica per sota d'Espanya. A Secundària, aquests motius són citats per entre el 66 i el 84% dels professors, una mica per sota d'Espanya, la UE i l'OCDE.



Disciplina

Els mestres reconeixen que perden un 18% del temps de classe a mantenir l'ordre, igual que a Espanya, mentre que els professors de Secundària hi dediquen un 16% del temps, una mica per sobre de la UE i l'OCDE. No obstant, els mestres i professors es consideren entre un 75 i 92% eficaços per controlar el mal comportament, fer complir les normes i calmar els alumnes sorollosos o que molesten, proporció similar a la resta d'Espanya i una mica per sota de l'eficàcia dels professors de la UE i l'OCDE.

Pel que fa als incidents a Primària i Secundària, Catalunya està per sobre la mitjana espanyola en vandalisme, robatoris, actes d'intimidació, assetjament, insults i danys físics entre alumnes i insults al professorat, tot i que ho constaten menys del 10% dels enquestats. Un 5,5% també han tingut coneixement de contactes d'internet indesitjats, per sobre de la mitjana espanyola i europea, del 2 i 3,5%.



Ràtios

Les ràtios d'estudiants per cada mestre de Primària és de 14, 13 a la resta d'Espanya. A Secundària és un professor per 12 alumnes, igual que la mitjana estatal, europea i de l'OCDE.

Justament, algunes de les mancances que troben a faltar els docents són el personal de suport, ja que només hi ha un professional d'aquest àmbit per cada 14 mestres de Primària, mentre que a la resta de l'estat és d'un a onze. A Secundària, hi ha un professional de suport per cada 27 professors, per sobre d'Espanya, amb un per cada 20, per 16 a la UE o per 12 a l'OCDE.

De fet, el 18% dels enquestats de Primària diu que falten professors per a alumnes amb necessitats especials i el 47% troba a faltar personal de suport per sota la mitjana espanyola. El 23% creu que falten espais o espais adequats, davant del 16% que opina el mateix a la resta de l'estat. A Secundària, el 28% creu que falten professors per a alumnes especials, i el 70% diu que falta personal de suport i un altre 26% opina que falten mestres especialitzats en entorns multiculturals o plurilingües.



Perfil dels docents

L'enquesta també fa un perfil del professorat. A educació primària, hi ha més d'un 80% de professores dones i un 70% de directores dones, per sobre la mitjana espanyola. A Secundària, hi ha més d'un 60% de professores dones, més que la mitjana de l'enquesta, i quasi un 60% de directores dones, igual que Espanya però per sota de la UE i l'OCDE. En conclusió, les dones estan infrarepresentades als càrrecs directius.

La mitjana d'edat a Primària és de 42 anys pels docents i quasi 50 pels directors, igual que a Espanya. La mitjana d'anys d'experiència és de 14 anys pels docents, mentre els directors tenen vuit anys d'experiència com a tals i 24 com a mestres. A Secundària, la mitjana d'edat és de 44 anys pels docents i 51 pels directors, igual o una mica per sota de la resta de l'estat, UE i OCDE, i la mitjana d'experiència és de 15 anys. Els directors de Secundària tenen vuit anys d'experiència dirigint i 26 ensenyant. Totes són xifres relativament similars a la resta d'Espanya, Europa i el món desenvolupat.