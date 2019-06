Corbacho deixa el grup de Valls a Barcelona i s'integrarà al de Ciutadans

L'exministre socialista Celestino Corbacho deixarà el grup municipal que lidera Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona per sumar-se al de Cs, que dilluns va trencar amb l'ex-primer ministre francès per haver votat a favor de la reelecció d'Ada Colau com a alcaldessa. Això significa que el grup inicial de Barcelona pel Canvi, que va obtenir sis regidors el 26-M, quedarà dividit de la següent manera: sota el paraigua de la plataforma seguiran, per ara, Manuel Valls i Eva Parera, mentre que els altres quatre regidors -Corbacho com a independent i tres amb carnet taronja- s'agruparan en un altre grup amb les sigles de Ciutadans. Abans de prendre la decisió, l'exsocialista es va reunir amb Valls i va mantenir una conversa telefònica amb el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa.

Corbacho mantindrà la llibertat de vot malgrat integrar-se en el grup de Cs, si bé va aclarir que no creu que hagi d'usar aquesta prerrogativa de la seva condició d'independent sovint. «La llibertat d'un independent sempre hi és», va assenyalar, tot justificant la seva decisió de deixar l'ex-primer ministre francès perquè creu que tindrà més eines per promoure iniciatives en l'àmbit local sota el paraigua de Ciutadans, una organització estructurada i «amb implantació territorial».

I és que, va destacar, no té cap interès a usar l'altaveu que li dona ser regidor del consistori barceloní per participar a la política catalana o espanyola «per a això hi ha el Parlament i el Congrés», va dir, sinó que vol centrar-se en les qüestions relacionades amb l'urbanisme, que és l'àmbit que més li interessa.

Per part seva, Ada Colau va admetre en una entrevista a RAC1 haver tingut «sentiments contradictoris» durant la seva investidura. «No va ser un dia exactament feliç», va explicar. En un moment de l'entrevista va començar a plorar quan va ser interrogada sobre si en el context de la tensió dels últims dies havia pensat a deixar la política i anar-se'n a casa seva. «És clar, tinc dos fills. Som humans i he passat moments durs. M'han cridat traïdora, botiflera, puta, de tot, a la plaça de Sant Jaume», va respondre, abans de començar a plorar. També va assegurar que aquest podria ser el seu últim mandat, ja que és el que va preveure quan va guanyar les municipals el 2015. «Vaig fer el que havia de fer, i el meu partit, també», va assegurar.

Sobre els insults, que ja va denunciar la regidora Laura Pérez, Colau va afirmar que «m'agradaria que tots els condemnessin; sé que no representa el conjunt de l'independentisme, però a la plaça es va viure una situació de degradació que no s'hauria de tolerar en cap cas».